Gerakan Pilah Sampah Jelang HUT ke-499 Jakarta

Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus. (dok.DDJP)
JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta menggelar kegiatan Deklarasi Gerakan Pilah Sampah di Pedestrian Plaza Festival, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kegiatan itu sekaligus sekaligus Pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.
Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, kegiatan itu merupakan wujud komitmen Pemprov DKI memperkuat budaya hidup bersih.
Termasuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta aparatur sipil negara (ASN) terhadap pentingnya pengelolaan sampah dari sumbernya.
Baca Juga:Ramalan Mingguan Zodiak Capricorn 11 hingga 17 Mei 2026: Tetap Tenang Hadapi Hari yang Kurang Menguntungkan
Menurut dia, deklarasi merupakan langkah penting menjaga kebersihan ibukota. “Pemprov DKI, khususnya pak gubernur mendeklarasikan Jaga Jakarta Bersih untuk pilah sampah,” ujar Augustinus, Minggu (10/5).
Upaya menjaga lingkungan, lanjut dia, harus dimulai dari pembentukan budaya hidup bersih di tengah masyarakat dan lingkungan kerja pemerintahan.
“Poin utamanya adalah budaya kita untuk menjaga kebersihan,” tutur pria yang akrab disapa Aga itu.
Baca Juga:Jadi Pahlawan Kemenangan Kontra Persija Jakarta, Adam Alis Minta Persib Bandung Fokus ke Laga Berikutnya
Pemprov DKI Jakarta juga berkomitmen mendukung program pilah sampah melalui penyediaan fasilitas umum. Di antaranya penyediaan tempat sampah organik dan non-organik di berbagai lokasi.
“Komitmen dari pemerintah untuk membuat Program Pilah Sampah dengan menyiapkan fasilitas umumnya,” ucap Aga.
Gerakan tersebut, harap Aga, mampu membentuk kebiasaan disiplin di kalangan ASN dalam membuang sampah sesuai jenisnya.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
Live Streaming PSS Sleman vs Garudayaksa FC Final Liga 2 dan Prediksi Skor: Trofi Bergengsi Menanti Pemenang!
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal dan Link Live Streaming Moto3 Prancis Hari Ini: Momentum Veda Ega Rebut Pole Position!
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan