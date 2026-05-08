Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Dimas Choirul, ARM
Sabtu, 9 Mei 2026 | 00.05 WIB

Optimalisasi Aset BUMD menjadi Perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP) - Image

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP)

JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta memberikan masukan kepada BUMD agar melakukan optimalisasi aset secara maksimal dan produktif. 

Dengan demikian, BUMD mampu meningkatkan kontribusi pendapatan bagi daerah. Sehingga pemanfaatan aset lebih efektif, transparan, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendorong optimalisasi aset dan strategi pembiayaan kreatif guna meningkatkan pendapatan perusahaan.

Seperti Sarana Jaya. Komisi B menyarankan agar pemanfaatan asset secara maksimal. Khususnya pada kawasan strategis.

"Bagaimana bisa dijadikan pendapatan lebih buat Sarana Jaya," ujar Nova.

BUMD lainnya yakni Jakarta Propertindo (Jakpro). Perusahaan daerah yang satu ini diharapkan kembali fokus pada model bisnis yang menghasilkan pendapatan berulang.

“Sebab Jakpro selama ini basicnya penugasan yang banyak di sana,” tutur Nova.

Ke depan, sumber pendapatan yang bersifat pasti dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan usaha Jakpro.

“Pengelolaan aset ini bisa menjadikan hasil yang maksimal,” ucap Nova.

Komisi B juga meminta Jakpro fokus pada pengelolaan aset. Seperti, Jakarta International Stadium (JIS), Taman Ismail Marzuki (TIM), dan Velodrome.

Editor: Mohamad Nur Asikin
Tags
Artikel Terkait
Komisi B DPRD DKI Jakarta Benahi Sistem Perparkiran - Image
Jabodetabek

Komisi B DPRD DKI Jakarta Benahi Sistem Perparkiran

Selasa, 5 Mei 2026 | 18.50 WIB

Ekonomi Jakarta Stabil, DPRD DKI Dorong Akselerasi UMKM dan Lapangan Kerja - Image
Jabodetabek

Ekonomi Jakarta Stabil, DPRD DKI Dorong Akselerasi UMKM dan Lapangan Kerja

Senin, 4 Mei 2026 | 23.22 WIB

Ketua Komisi D DPRD DKI: Pendidikan Jadi Senjata Utama dalam Melawan Kemiskinan - Image
Jabodetabek

Ketua Komisi D DPRD DKI: Pendidikan Jadi Senjata Utama dalam Melawan Kemiskinan

Minggu, 3 Mei 2026 | 22.08 WIB

Terpopuler

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo - Image
1

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

2

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

3

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Siapa yang akan Bertemu Arsenal di Final Liga Champions?

6

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

7

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

8

13 Gudeg Paling Enak di Solo dengan Harga Terjangkau, Rasa Premium, Cocok untuk Kulineran Bareng Keluarga!

9

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

10

Prediksi Skor Bayern Munchen vs PSG: Sejarah Die Roten Selalu Lolos dari Semifinal Liga Champions, Masih Dominan Lawan Klub Ligue 1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore