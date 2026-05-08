Optimalisasi Aset BUMD menjadi Perhatian Komisi B DPRD DKI Jakarta

JawaPos.com - DPRD DKI Jakarta memberikan masukan kepada BUMD agar melakukan optimalisasi aset secara maksimal dan produktif.

Dengan demikian, BUMD mampu meningkatkan kontribusi pendapatan bagi daerah. Sehingga pemanfaatan aset lebih efektif, transparan, dan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh mendorong optimalisasi aset dan strategi pembiayaan kreatif guna meningkatkan pendapatan perusahaan.

Seperti Sarana Jaya. Komisi B menyarankan agar pemanfaatan asset secara maksimal. Khususnya pada kawasan strategis.

"Bagaimana bisa dijadikan pendapatan lebih buat Sarana Jaya," ujar Nova.

BUMD lainnya yakni Jakarta Propertindo (Jakpro). Perusahaan daerah yang satu ini diharapkan kembali fokus pada model bisnis yang menghasilkan pendapatan berulang.

Baca Juga:Komisi B DPRD DKI Dorong Optimalisasi Layanan MRT Jakarta

“Sebab Jakpro selama ini basicnya penugasan yang banyak di sana,” tutur Nova.

Ke depan, sumber pendapatan yang bersifat pasti dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan usaha Jakpro.

“Pengelolaan aset ini bisa menjadikan hasil yang maksimal,” ucap Nova.