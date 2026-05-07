Komisi B DPRD DKI Dorong Optimalisasi Layanan MRT Jakarta

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Nova Harivan Paloh. (dok.DDJP)
JawaPos.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menaruh perhatian serius terhadap peningkatan layanan MRT Jakarta. Khususnya untuk menunjang keselamatan dan kenyamanan penumpang.
Seiring meningkatnya jumlah pengguna transportasi publik, kualitas pelayanan dan standar keamanan harus ada peningkatan. Sehingga masyarakat semakin percaya menggunakan moda transportasi massal.
Komisi B mendorong MRT Jakarta melakukan evaluasi berkala terhadap fasilitas, sistem operasional, hingga kesiapan petugas di lapangan.
Perawatan sarana dan prasarana, sistem keamanan di area stasiun, serta respons cepat terhadap kondisi darurat menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian khusus.
Selain itu, edukasi kepada penumpang terkait keselamatan perjalanan juga dinilai perlu ditingkatkan guna menciptakan budaya tertib dan aman dalam penggunaan transportasi publik.
Komisi B juga meminta PT. MRT Jakarta untuk memenuhi standar operasional prosedur (SOP) keselamatan penumpang. Seperti penyediaan listrik cadangan bila terjadi pemadaman.
Sebab, ketersediaan listrik cadangan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas yang ada di stasiun. Seperti listrik untuk lift dan eskalator.
Ketua Komisi B Nova Harivan Paloh mengatakan, MRT Jakarta perlu mitigasi. Mengantisipasi potensi kendala dalam operasional. Terutama yang berkaitan dengan keselamatan penumpang.
