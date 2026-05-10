Antara
Minggu, 10 Mei 2026 | 19.01 WIB

Gelar CFD di Rasuna Said, Pramono Sebut Ingin Perlihatkan Jakarta Berbenah

Ribuan warga saat memadati kawasan jalan Rasuna Said pada CFD di Jakarta, Minggu (10/5/2026). (ANTARA/Khaerul Izan)

JawaPos.com-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa kegiatan "Car Free Day" (CFD) atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Rasuna Said, Jakarta, upaya pemerintah memperlihatkan Jakarta sedang berbenah untuk mempunyai ikon baru.

"Kenapa diadakan di Jalan Rasuna Said ini? Kami ingin memperlihatkan kepada publik bahwa Jakarta sedang berbenah," kata Pramono di Jakarta, Minggu (10/5).

Menurut dia, Jalan Rasuna Said yang dahulu berdiri ratusan tiang monorel mangkrak kini sudah berganti wajah, di mana tiang-tiang tersebut sudah dirobohkan.

Pramono mengatakan bahwa meski pembangunan di Jalan Rasuna Said masih terus berlangsung, namun antusiasmr masyarakat cukup tinggi, sehingga Pemerintah DKI membuka CFD dan beberapa kegiatan di kawasan tersebut.

Untuk kegiatan CFD di Rasuna Said, kata dia, akan diberlakukan efektif pada 1 Juni 2026 setelah semua pekerjaan di jalan tersebut selesai dikerjakan.

"Nantinya secara efektif akan kami lakukan per 1 Juni. Kenapa ini diadakan? Karena memang permintaan publik yang luar biasa dan tadi saya juga surprise dan kaget," ujarnya.

Sebelumnya, ribuan warga terlihat antusias melakukan beragam aktivitas pada hari pertama Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau "Car Free Day" (CFD) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Minggu pagi, setelah Pemprov DKI membuka kawasan tersebut sebagai area CFD.

Di lokasi, sejak pagi hari ribuan warga antusias melakukan beragam aktivitas, seperti berjalan, bersepeda, lari-lari kecil dan aktivitas lainnya, meski pembenahan di kawasan itu masih terus dilakukan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
