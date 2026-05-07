Pramono Komentari Kabar Persija vs Persib Pindah ke Samarinda, Benarkah Gara-gara Acara Ormas GRIB Hercules?

JawaPos.com - Laga panas bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija vs Persib yang dijadwalkan pada 10 Mei 2026 dipastikan batal digelar di Jakarta. Duel sarat gengsi ini resmi dipindahkan ke Samarinda, Kalimantan Timur.

Keputusan mendadak ini memicu gelombang spekulasi di kalangan suporter. Banyak yang mengaitkan kepindahan laga tersebut dengan jadwal acara Milad ke-15 organisasi masyarakat (ormas) GRIB Jaya pimpinan Hercules Rosario Marshal yang kabarnya digelar di kawasan Senayan pada hari yang sama.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akhirnya angkat bicara mengenai kegagalan Persija menjamu rival abadinya di kandang sendiri. Pramono mengaku enggan berspekulasi terkait alasan dibalik pembatalan tersebut.

"Yang pertama, saya enggak mau berspekulasi karena terus terang saya enggak tahu kalau ada acara GRIB secara pribadi ya, saya enggak tahu," ujar Pramono di Balai Kota, Kamis (7/5).

Meski begitu, Pramono mengaku kecewa karena pertandingan besar tersebut tidak bisa dinikmati langsung oleh warga Jakarta.

"Jadi kemarin saya sudah menyampaikan, kalau kecewa pasti kecewa. Saya sendiri pribadi kecewa karena saya berharap bahwa pertandingan bisa diadakan di Jakarta," kata Pramono.

Meski merasa kecewa, ia memilih untuk menghormati keputusan pihak keamanan dan penyelenggara. Ia mengaku sudah mendapatkan penjelasan mengenai alasan teknis di balik pemindahan tersebut.

"Tetapi saya tidak mau berpolemik terhadap hal itu karena saya tahu dan saya reasoning atau alasan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk penyelenggaraan ini saya sudah mendengarnya secara langsung," lanjutnya.