Temui Wakil Wali Kota Seoul, Pramono sempat Bahas Rencana BTS Tampil di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat berbicara di KBRI Seoul di sela kunjungan kerja ke Korea Selatan. (ANTARA/Pemprov DKI Jakarta)
JawaPos.com-Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku sempat membahas rencana penampilan boy group BTS di Jakarta pada akhir 2026 saat menemui Wakil Wali Kota Seoul, Korea Selatan.
’’Pertemuan saya dengan Vice Mayor (Wakil Wali Kota) Seoul berjalan dengan baik. Berdiskusi banyak hal, mulai dari hal yang bersifat serius sampai dengan yang bersifat kekinian, termasuk sampai dengan berdiskusi tentang BTS,” ujar Pramono dalam keterangannya, Minggu.
Menurut pria yang akrab disapa Pram itu, mereka sangat berharap penampilan BTS di Jakarta nanti dapat menghibur masyarakat Jakarta. Tak hanya membahas BTS, dia juga sempat membahas beberapa hal lain, mulai dari K-Pop, K-Food, bahkan hingga K-Choreographer.
Sebelumnya, Pram diketahui sempat menerima protes dari para penggemar BTS yang dikenal sebagai ARMY. Mereka menolak pernyataan Pramono yang sempat memperjuangkan boy grup tersebut untuk tampil di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta Utara.
Para ARMY lebih memilih idolanya tersebut untuk menggelar konser di Gelora Bung Karno (GBK), Senayan. Selain karena akses transportasi yang mudah, mereka menyebut akses keluar masuk di GBK juga lebih banyak dan lebih nyaman untuk penonton.
Pramono bahkan mengaku sampai menerima protes dari anaknya yang juga merupakan seorang ARMY. Oleh karena itu, ia mengurungkan niatnya untuk memperjuangkan boy group tersebut tampil di JIS.
’’Kemarin, saya sempat bilang ingin BTS tampil di JIS, tapi ARMY langsung ramai protes, termasuk anak saya. Mereka bilang lebih baik di GBK. Ya, sudah, kali ini saya mengalah. Kalau di GBK juga tidak apa-apa,” ungkap Pramono. (*)
