Heboh! Pisau Rakitan dari Sikat Gigi Terungkap di Sidak Rutan Salemba

JawaPos.com - Rutan Kelas I Jakarta Pusat atau Rutan Salemba baru saja menggelar inspeksi mendadak (sidak) besar-besaran di blok hunian warga binaan pada Jumat (8/5). Langkah ini merupakan Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menimipas) RI Agus Andrianto dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Mashudi dalam ikrar pemasyarakatan bersih dari anti handphone, pungutan liar, dan narkoba (halinar).

Dalam operasi gabungan yang melibatkan aparat TNI dan Polri ini, petugas menyisir setiap sudut sel dengan teliti. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah barang terlarang yang disembunyikan oleh para narapidana.

Temuan Pisau Rakitan dari Sikat Gigi

Meski fokus utama adalah narkoba dan alat komunikasi, petugas justru menemukan benda berbahaya di dalam blok hunian. Petugas menyita "sikim" atau pisau buatan yang dirakit oleh para narapidana menggunakan gagang sikat gigi yang ditajamkan.

Penemuan ini menjadi bukti bahwa pengawasan ketat memang harus dilakukan secara rutin demi mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di dalam rutan.

Hasil Tes Urine Acak Warga Binaan

Tak berhenti di penggeledahan fisik, tim medis Rutan Salemba langsung melakukan tes urine di lokasi secara acak. Sebanyak 30 warga binaan dipilih secara mendadak untuk memberikan sampel urine guna mendeteksi adanya kandungan narkotika.

"Kegiatan ini bukan sekadar seremonial saja, melainkan bentuk kewaspadaan dan pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban," ujar Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat, Wahyu Trah Utomo, Jumat (8/5).

Setelah dilakukan pemeriksaan cepat, seluruh sampel menunjukkan hasil negatif. Meskipun bersih dari narkoba, pihak rutan menegaskan tidak akan melonggarkan pengawasan sedikit pun.

Cegah Penyelundupan Narkotika

Setiap pengunjung kini wajib mengganti alas kaki dengan sandal khusus yang telah disediakan petugas sebelum masuk ke area hunian.