Bersih-bersih Narkoba, 938 Orang di Rutan Salemba Jakarta Pusat Jalani Tes Urine Massal

JawaPos.com - Rutan Salemba Jakarta Pusat mengambil langkah tegas untuk memastikan lingkungan penjara benar-benar bersih dari barang terlarang. Memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62, ratusan petugas dan warga binaan menjalani tes urine massal secara mendadak, Senin (6/4).

Pelaksanaan tes urin bagi Warga Binaan dilaksanakan di Poliklinik Rutan Kelas I Jakarta dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Kelas I Jakarta Pusat (Rutan Salemba) Wahyu Trah Utomo. Suasana serius namun tertib menyelimuti proses pengambilan sampel urine yang melibatkan jajaran pejabat struktural hingga warga binaan.

Berdasarkan data lapangan, jumlah peserta tes kali ini mencapai 938 orang. Mereka terdiri dari warga binaan dan petugas rutan salemba guna memastikan validitas pengawasan.

"Sebanyak 233 Petugas dan 705 Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani tes urine," ujar Wahyu dalam keterangannya, Selasa (7/4).

Wahyu menegaskan, aksi ini merupakan langkah konkret, bukan sekadar menggugurkan kewajiban dalam rangka perayaan ulang tahun pemasyarakatan. Menurutnya, pengawasan internal yang ketat adalah kunci utama pencegahan dini peredaran narkoba di dalam rutan.

"Momentum Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 ini kami jadikan penguat bahwa zero narkoba bukan sekadar slogan, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata oleh seluruh jajaran," tegasnya.

Komitmen ini diharapkan dapat menular kepada seluruh penghuni rutan. Dengan penguatan pengawasan internal, pihak Rutan Jakarta Pusat optimis bisa menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif bagi warga binaan yang sedang menjalani masa pidana.