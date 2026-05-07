Taufiq Ardyansyah
Kamis, 7 Mei 2026 | 21.26 WIB

Republikorp dan Baykar Perkuat Kemitraan Strategis Lewat Kerja Sama Bayraktar Kizilelma

Republikorp Group bersama Baykar menandatangani perjanjian pengembangan pesawat tempur nirawak Bayraktar KIZILELMA atau Unmanned Combat Aircraft (UCAV), Mei 2026 di Istanbul. (Dok. IST)

JawaPos.com - SAHA 2026 menjadi momentum penguatan kerja sama strategis antara Indonesia dan Turki. Dalam ajang tersebut, Republikorp Group bersama Baykar menandatangani perjanjian pengembangan pesawat tempur nirawak Bayraktar KIZILELMA atau Unmanned Combat Aircraft (UCAV), Mei 2026 di Istanbul.

Kesepakatan tersebut merupakan kelanjutan dari Joint Venture Agreement (JVA) yang telah dimulai sejak 2025. Sebelumnya, kedua pihak menjalin kerja sama produksi lokal drone Bayraktar TB3 dan AKINCI di Indonesia. Kini, kolaborasi diperluas ke pengembangan ekosistem industri dirgantara berkelanjutan dan teknologi UCAV generasi baru.

Melalui sinergi Baykar dan PT Republik Aero Dirgantara, pengembangan operasional Bayraktar KIZILELMA ditargetkan dapat memperkuat kemampuan UCAV Indonesia mulai 2028. Kerja sama itu meliputi transfer teknologi, pengembangan sumber daya manusia, pembangunan fasilitas maintenance, repair, and overhaul (MRO), pusat produksi dan integrasi lokal, sertifikasi tenaga ahli, hingga riset teknologi strategis masa depan.

Chairman Republikorp Group, Norman Joesoef, menyatakan pihaknya bersama Baykar berkomitmen membangun ekosistem aerospace dan unmanned systems yang berkelanjutan. Menurut dia, kolaborasi tersebut mencakup aspek produksi, perawatan, pengembangan SDM, hingga riset teknologi masa depan.

Sementara itu, CEO Baykar, Haluk Bayraktar, menilai pengembangan Bayraktar KIZILELMA menjadi tonggak baru dalam hubungan strategis Indonesia dan Turki.

Kerja sama tersebut dinilai menandai transformasi hubungan bilateral Indonesia–Turki menuju kemitraan strategis industri pertahanan yang berfokus pada transfer teknologi, penguatan kapasitas nasional, serta inovasi industri pertahanan masa depan.

Editor: Hendra
