Turki Sebut Israel jadi Ancaman Langsung Bagi Keamanan Global

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan, Israel menimbulkan “ancaman langsung terhadap keamanan global”. Hal ini mengacu pada perang Iran, yang dimulai dengan serangan AS dan Israel terhadap republik Islam tersebut,

Fidan mengatakan konflik telah memberikan “pukulan berat bagi kemakmuran, keamanan dan stabilitas global.”

“Ancaman sistemik Israel untuk mendestabilisasi kawasan telah melampaui batas-batas lokal dan kini merupakan ancaman langsung terhadap keamanan global,” katanya ketika berbicara di Universitas Oxford selama kunjungan resmi ke Inggris, dilansir dari Antara, Sabtu, (25/4).

Karena itu, ia menyerukan tanggapan kolektif dari komunitas internasional, mengingat “perbedaan antara krisis regional dan global benar-benar telah hilang”.

Menurut dia, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh konflik tersebut telah meningkatkan relevansi kekuatan menengah—yang ia gambarkan sebagai negara-negara dengan posisi “geografi strategis,” jangkauan diplomatik, dan kemauan politik untuk membangun.

Fidan memperingatkan bahwa perselisihan yang belum terselesaikan harus dilihat sebagai sumber struktural ketidakstabilan dan bom waktu yang siap meledak, sehingga diperlukan solusi jangka panjang untuk merespons ketegangan regional.

Ia juga menyerukan reformasi kelembagaan global dan tatanan regional di Timur Tengah yang didasarkan pada kerja sama daripada "dominasi atau penyerahan diri”.

Fidan menambahkan bahwa perubahan geopolitik saat ini tidak lagi dapat dikelola melalui asumsi lama atau pendekatan “autopilot”, karena era tersebut telah berakhir.