Antara
Minggu, 26 April 2026 | 03.29 WIB

Turki Sebut Israel jadi Ancaman Langsung Bagi Keamanan Global

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Ilia Yefimovich/Pool Photo via AP).

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan mengatakan, Israel menimbulkan “ancaman langsung terhadap keamanan global”. Hal ini mengacu pada perang Iran, yang dimulai dengan serangan AS dan Israel terhadap republik Islam tersebut,

Fidan mengatakan konflik telah memberikan “pukulan berat bagi kemakmuran, keamanan dan stabilitas global.”

“Ancaman sistemik Israel untuk mendestabilisasi kawasan telah melampaui batas-batas lokal dan kini merupakan ancaman langsung terhadap keamanan global,” katanya ketika berbicara di Universitas Oxford selama kunjungan resmi ke Inggris, dilansir dari Antara, Sabtu, (25/4).

Karena itu, ia menyerukan tanggapan kolektif dari komunitas internasional, mengingat “perbedaan antara krisis regional dan global benar-benar telah hilang”.

Menurut dia, ketidakpastian yang ditimbulkan oleh konflik tersebut telah meningkatkan relevansi kekuatan menengah—yang ia gambarkan sebagai negara-negara dengan posisi “geografi strategis,” jangkauan diplomatik, dan kemauan politik untuk membangun.

Fidan memperingatkan bahwa perselisihan yang belum terselesaikan harus dilihat sebagai sumber struktural ketidakstabilan dan bom waktu yang siap meledak, sehingga diperlukan solusi jangka panjang untuk merespons ketegangan regional.

Ia juga menyerukan reformasi kelembagaan global dan tatanan regional di Timur Tengah yang didasarkan pada kerja sama daripada "dominasi atau penyerahan diri”.

Fidan menambahkan bahwa perubahan geopolitik saat ini tidak lagi dapat dikelola melalui asumsi lama atau pendekatan “autopilot”, karena era tersebut telah berakhir.

Menurutnya, ini bukan lagi soal apakah tatanan lama sudah usang, tetapi siapa yang akan membentuk tatanan yang muncul dan dalam kondisi apa, dengan menyatakan keyakinan bahwa masa depan yang damai dan sejahtera masih dapat dicapai.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Trump Sebut Gencatan Senjata Israel-Lebanon Akan Diperpanjang Tiga Pekan - Image
Internasional

Trump Sebut Gencatan Senjata Israel-Lebanon Akan Diperpanjang Tiga Pekan

Jumat, 24 April 2026 | 21.25 WIB

Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang - Image
Internasional

Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang

Kamis, 16 April 2026 | 15.45 WIB

Alumni Mengamuk di Sekolah di Turki Lakukan Penembakan Brutal, 16 Orang Terluka - Image
Internasional

Alumni Mengamuk di Sekolah di Turki Lakukan Penembakan Brutal, 16 Orang Terluka

Rabu, 15 April 2026 | 18.34 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

