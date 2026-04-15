Rian Alfianto
15 April 2026, 18.34 WIB

Alumni Mengamuk di Sekolah di Turki Lakukan Penembakan Brutal, 16 Orang Terluka

Tangkapan layar aksi penembakan brutal di sekolah di Turki. (Sky News)

JawaPos.com - Aksi penembakan brutal mengguncang sebuah sekolah menengah atas di wilayah tenggara Turki, tepatnya di Sanliurfa, pada Selasa (14/4) waktu setempat.

Seorang remaja bersenjata melepaskan tembakan secara membabi buta hingga melukai sedikitnya 16 orang, termasuk siswa dan guru, sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.

Pelaku diketahui merupakan mantan siswa berusia 19 tahun. Ia melakukan serangan di distrik Siverek dengan menggunakan senapan jenis shotgun.

Mengutip Reuters, informasi ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sanliurfa, Hasan Sildak. Menurut Sildak, pelaku mulai menembak secara acak di halaman sekolah sebelum masuk ke dalam gedung dan melanjutkan aksinya.

“Penyerang melepaskan tembakan tanpa pandang bulu,” ujarnya kepada wartawan. Ia menambahkan, pelaku mengakhiri hidupnya saat aparat kepolisian berusaha melakukan penangkapan.

Rekaman kamera pengawas memperlihatkan momen mencekam saat pelaku mengarahkan senjata ke arah orang-orang di koridor sekolah. Dalam video tersebut juga terlihat kepanikan siswa yang berlarian keluar gedung saat ambulans dan kendaraan polisi tiba di lokasi.

Seorang saksi mata yang enggan disebutkan namanya menggambarkan situasi saat kejadian berlangsung.

“Dia menembak siapa saja yang ada di depannya. Saat siswa dan guru berteriak, semua langsung berhamburan menyelamatkan diri,” ujarnya.

Pihak berwenang mengungkapkan bahwa pelaku tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya. Bahkan, sekolah tersebut sebelumnya telah dikategorikan sebagai area yang aman oleh kepolisian.

Seluruh korban luka segera dilarikan ke rumah sakit. Lima di antaranya kemudian dirujuk ke fasilitas medis di pusat kota Sanliurfa untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Salah satu korban, seorang guru, dilaporkan dalam kondisi kritis.

Artikel Terkait
Turki Lampaui Uni Eropa dengan 33GW Penyimpanan Baterai, Jadi Pemain Kunci Energi Bersih di Tengah Krisis  - Image
Internasional

Turki Lampaui Uni Eropa dengan 33GW Penyimpanan Baterai, Jadi Pemain Kunci Energi Bersih di Tengah Krisis 

09 April 2026, 21.55 WIB

Turki Bantah Tuduhan Kirim Senjata ke Iran, Sebut Isu “Propaganda Hitam” - Image
Internasional

Turki Bantah Tuduhan Kirim Senjata ke Iran, Sebut Isu “Propaganda Hitam”

06 April 2026, 05.48 WIB

Kisah Kerem Akturkoglu, dari Main di Divisi Keempat Kini Bawa Turki Lolos ke Piala Dunia 2026 dengan Golnya - Image
Sepak Bola Dunia

Kisah Kerem Akturkoglu, dari Main di Divisi Keempat Kini Bawa Turki Lolos ke Piala Dunia 2026 dengan Golnya

01 April 2026, 23.19 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

