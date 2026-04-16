Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang

JawaPos.com-Sebuah penembakan di sekolah menengah di Kahramanmaras, Turki, menyebabkan sembilan korban tewas dan 13 lainnya terluka, 6 di antaranya dalam kondisi kritis. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Turki Mustafa Ciftci.

Gubernur Kahramanmaras Mukerrem Unluer mengatakan, serangan tersebut dilakukan oleh seorang siswa laki-laki kelas 8 di Sekolah Menegah Ayser Calik, Rabu waktu setempat, dengan alasan yang belum diketahui.

Pelaku membawa senjata api di ranselnya, kemudian menembak secara membabi buta setelah memasuki dua ruangan kelas, kata dia. Enam korban luka masih menjalani operasi dan masih dalam kondisi kritis.

Terduga pelaku tewas dalam peristiwa tersebut, ucap Unluer, meski hingga kini belum diketahui apakah dia mengakhiri hidupnya sendiri atau terluka dalam kekacauan yang terjadi.

Gubernur Unluer mengatakan, senjata tersebut kemungkinan adalah milik ayah si pelaku, yang merupakan mantan petugas kepolisian. Si pelaku dilaporkan datang ke sekolah membawa lima pucuk senjata api dan tujuh magasin.

Kepala Jaksa Kahramanmaras Ramazan Murat Tiryaki mengatakan penyelidikan masih berlangsung, dengan tiga wakil kepala jaksa dan empat jaksa dilibatkan.

"Kepala jaksa dan para jaksa yang ditugaskan terus bekerja di TKP," kata Menteri Kehakiman Akin Gurlek melalui media sosial Turki NSosyal.