Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang

Tangkapan layar aksi penembakan brutal di sekolah di Turki. (Sky News)
JawaPos.com-Sebuah penembakan di sekolah menengah di Kahramanmaras, Turki, menyebabkan sembilan korban tewas dan 13 lainnya terluka, 6 di antaranya dalam kondisi kritis. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Turki Mustafa Ciftci.
Gubernur Kahramanmaras Mukerrem Unluer mengatakan, serangan tersebut dilakukan oleh seorang siswa laki-laki kelas 8 di Sekolah Menegah Ayser Calik, Rabu waktu setempat, dengan alasan yang belum diketahui.
Pelaku membawa senjata api di ranselnya, kemudian menembak secara membabi buta setelah memasuki dua ruangan kelas, kata dia. Enam korban luka masih menjalani operasi dan masih dalam kondisi kritis.
Terduga pelaku tewas dalam peristiwa tersebut, ucap Unluer, meski hingga kini belum diketahui apakah dia mengakhiri hidupnya sendiri atau terluka dalam kekacauan yang terjadi.
Gubernur Unluer mengatakan, senjata tersebut kemungkinan adalah milik ayah si pelaku, yang merupakan mantan petugas kepolisian. Si pelaku dilaporkan datang ke sekolah membawa lima pucuk senjata api dan tujuh magasin.
Kepala Jaksa Kahramanmaras Ramazan Murat Tiryaki mengatakan penyelidikan masih berlangsung, dengan tiga wakil kepala jaksa dan empat jaksa dilibatkan.
"Kepala jaksa dan para jaksa yang ditugaskan terus bekerja di TKP," kata Menteri Kehakiman Akin Gurlek melalui media sosial Turki NSosyal.
Menurut keterangan resmi, Menteri Pendidikan Yusuf Tekin beserta pejabat terkait langsung melakukan perjalanan ke TKP usai mendapat informasi kejadian tersebut.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap
Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026