Kecewa Berat Laga Persija Jakarta vs Persib Bandung Dipindah ke Stadion Segiri, Ketum Jakmania: Obatnya Cuma Satu

JawaPos.com - Ketum Jakmania, Diky Soemarno, menyampaikan seluruh pendukung Persija Jakarta kecewa berat dengan dipindahnya lokasi laga kontra Persib Bandung ke Samarinda. Bagi Jakmania, kata Diky, hanya ada satu obat untuk menghilangkan kekecewaan itu, yakni kemenangan.

Persija Jakarta dipastikan akan menjamu Persib Bandung di luar Jakarta pada pekan ke-32 Super League 2025/2026. I.League selaku operator kompetisi memindahkan laga kandang tersebut ke luar Pulau Jawa, yakni Stadion Segiri Samarinda, Kalimantan Timur, Minggu (10/5/2026)

Kabar tidak sedap itu sekaligus memperpanjang catatan pahit Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- yang kembali gagal menggelar laga kandangnya di kota sendiri. Sudah tujuh tahun lamanya Persija Jakarta tidak bisa menjamu Persib Bandung di kotanya sendiri sejak terakhir pada 2019.

“Sudah pasti yang paling kecewa dengan situasi ini adalah Jakmania. Kenapa? Karena kekecewaan kami sudah 7 tahun kami tidak menggelar pertandingan Persija-Persib di Jakarta. Terakhir 2019 saat itu,” ujar Diky, dipetik Kamis (7/5/2026).

Meski keputusan tersebut terasa pahit bagi, namun Jakmania tetap ikhlas. Namun, Diky memberi ultimatum kepada skuad Persija Jakarta jelang laga klasik melawan Persib Bandung. Dia menegaskan, Macan Kemayoran wajib menang sebagai obat pelipur lara Jakmania.

“Harapan kami sederhana sekali, kekecewaan Jakmania sangat amat besar, cuma bisa satu obatnya: Persija menang,” tegas Diky.

Diky mengungkapkan bahwa Persija Jakarta wajib tampil habis-habisan pada laga sarat gengsi tersebut. Ketum Jakmania menegaskan tidak ada hasil lain selain kemenangan yang harus didapat Macan Kemayoran.

“Persija harus membawa energi kekecewaan kami menjadi energi untuk mereka sehingga mereka bisa menang pertandingan nanti, mereka bisa pulang ke Jakarta membawa poin tiga dan ya mungkin itu yang bisa mengobati kekecewaan kami walaupun sedikit sekali,” ungkap Diky.

Duel klasik Persija Jakarta vs Persib Bandung bukan hanya sekadar pertemuan dua tim yang memiliki rivalitas tinggi. Melainkan, hasil akhir dari laga bertajuk El Clasico itu akan menentukan arah perburuan gelar juara Super League 2025/2026.