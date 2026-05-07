Andritany "Menghilang" Jelang Hadapi Persib Bandung! Persija Jakarta Siapkan Cyrus Margono

JawaPos.com - Skuad Persija Jakarta menggeber persiapan jelang melawan Persib Bandung dengan menjalani latihan di Persija Training Ground, Depok, Kamis (7/6/2026) pagi WIB. Namun dalam sesi latihan tersebut, tidak ada sosok kiper Andritany Ardhiyasa.

Persija Jakarta akan berhadapan dengan Persib Bandung di pekan ke-32 Super League 2025-2026. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Kalimantan Timur pada Minggu (10/5/2026) mendatang.

Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta- mulai memanaskan mesinnya jelang duel klasik kontra Persib Bandung. Seperti biasa, tim asuhan Mauricio Souza itu mengawali sesi latihan pagi ini dengan pemanasan di gym. Setelah itu, Rizky Ridho bergeser ke lapangan hijau untuk memantapkan taktiknya.

Berdasarkan pantauan JawaPos.com di lokasi, semua pemain terlibat dalam latihan ini, tak terkecuali penjaga gawang. Namun, tidak ada sosok Andritany dalam sesi latihan tersebut. Diketahui, pemain yang akrab disapa Bagol itu menjalani latihan terpisah.

Nampaknya, Andritany masih belum dalam kondisi prima setelah mengalami cedera saat Persija Jakarta bertandang ke markas Persijap Jepara pada pekan ke-31. Kiper senior Macan Kemayoran itu mendarat dengan buruk saat duel udara.

Andritany pun digantikan oleh Cyrus Margono dalam laga tersebut. Maka itu, kemungkinan besar Bagol menghilang dari sesi latihan pagi ini karena kondisinya belum pulih 100 persen.

Meski tidak ada Andritany, seluruh kiper Persija berlatih dengan serius menjelang laga kontra Persib. Di antaranya ada Carlos Carlos Eduardo dan Cyrus Margono yang tak luput dalam latihan kali ini.

Kemungkinan besar, salah satu di antara dua kiper itu akan menggantikan peran Andritany di laga kontra Persib Bandung. Sementara hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Persija Jakarta mengenai kabar Andritany.