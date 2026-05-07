Striker Borneo FC Ini Tak Peduli Duel Persija Jakarta vs Persib Bandung! Pilih Fokus Hadapi Bali United

Pemain Borneo FC Koldo Obieta (kiri) dikawal pemain Persik Hamra Hehanusa. (Dok. BFC)
JawaPos.com – Sorotan terbesar pekan ke-32 Super League 2025-2026 tentu saja el clasico. Namun Striker Borneo FC Koldo Obieta tak mempedulikan pertemuan antara Persija Jakarta kontra Persib Bandung itu.
El clasico jilid kedua musim ini tidak bisa dilangsungkan di lokasi sebagaimana mestinya. Ya, pertemuan klasik yang dijadwalkan berlangsung Minggu (10/5) itu urung digelar di Jakarta, kota markas Persija. Namun karena tiadanya rekomendasi keamanan maka el clasico dipindah ke Stadion Segiri, Samarinda.
Hasil el clasico tentu akan mempengaruhi konfigurasi papan atas serta perburuan gelar juara musim ini. Di luar Persib dan Persija, Borneo FC Samarinda memiliki peluang juara musim ini.
Pesut Etam sampai pekan ke-31 menduduki posisi kedua alias runner-up. Tim asuhan Fabio Lefundes itu mengemas poin yang sama dengan Persib (72 poin).
Pada pekan ke-32 ini, Borneo FC akan menjalani laga tandang. Nadeo Argawinata dkk bakal menantang Bali United pada Senin (11/5) atau sehari usai el clasico.
Striker Borneo FC Koldo Obieta mengatakan kalau tim serta dirinya tidak akan berpikir soal el clasico. Obieta menuturkan prioritas utama adalah internal timnya.
“Kami sekarang memiliki tiga pertandingan final tersisa dan siap berjuang untuk gelar juara. Setiap pertandingan adalah final,” ungkap Obieta di situs resmi liga.
Pemain asal Spanyol itu menambahkan kalau timnya jadi sorotan. Dan hal itu bukan menjadi beban untuk tiga laga pemungkas musim ini.
"Kami fokus pada tim sendiri. Kami tahu harus memenangkan pertandingan dan jika bisa melakukan itu, kami percaya akan terus melakukannya," ujar Obieta.
"Melanjutkan tren positif ini, percaya pada kemungkinan kami (menjadi juara) dan fokus pada pertandingan berikutnya. Itu selalu menjadi hal yang paling penting," tambah Obieta.
