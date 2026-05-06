Niat Baik Berujung Maut, Seorang Pria Tewas Tertabrak KRL saat Berusaha Pisahkan Tawuran

Ilustrasi tawuran antarwarga. (ANTARA)
JawaPos.com-Tragedi memilukan pecah di kawasan Jalan I Gusti Ngurah Rai, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Selasa (5/5) sore. Sebuah aksi tawuran remaja yang terjadi sekitar pukul 18.15 WIB berakhir dengan jatuhnya korban jiwa.
Seorang pria bernama Nur Hasan, 45, warga Jagal, dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Ironisnya, korban bukanlah pelaku tawuran, melainkan warga yang berniat baik untuk membubarkan keributan.
Bentrokan antar kelompok ini berlangsung mencekam di sekitar jalur rel kereta api. Berdasarkan informasi dari akun Instagram Warung Jurnalis, dua kelompok yang terlibat tawuran diduga berasal dari wilayah yang bertetangga.
"Aksi tawuran antar dua kelompok remaja tersebut diduga warga kebon singkong vs cipinang jagal," tulis unggahan tersebut dikutip Rabu (6/5).
Hingga saat ini, penyebab pasti dari bentrokan tersebut masih misteri dan belum bisa dipastikan oleh pihak terkait.
Saat situasi memanas, Nur Hasan berupaya masuk ke tengah kerumunan untuk melerai agar aksi saling serang tidak meluas. Namun, di tengah kekacauan tersebut, posisi korban berada di lintasan rel kereta yang aktif.
Nahas, sebuah KRL melintas di saat yang bersamaan. Karena situasi yang sangat kacau, kecelakaan tidak dapat dihindari.
