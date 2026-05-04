Drama KRL Green Line: Listrik Padam Total hingga Rel Terendam Banjir di Kebayoran

Kepadatan penumpang di Stasiun Kebayoran Lama akibat KRL mengalami gangguan. (Ilham Safutra/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Perjalanan KRL Commuter Line lintas Green Line (Tanah Abang - Rangkasbitung) mengalami gangguan serius pada Senin (4/5). Nasib malang menimpa pengguna jasa setelah kendala teknis akibat cuaca ekstrem terjadi secara bertubi-tubi.
Awalnya, perjalanan terhenti akibat Listrik Aliran Atas (LAA) tersambar petir di antara Stasiun Jurangmangu - Pondok Ranji. Akibatnya, aliran listrik di dalam gerbong kereta sempat padam total.
Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan mengonfirmasi bahwa gangguan LAA mulai berdampak pada perjalanan sore hari sekitar pukul 16.30 WIB.
"Para pengguna yang Commuter Linenya berhenti dengan kondisi listrik padam untuk tetap mengutamakan keselamatan dan ikuti arahan petugas apabila hendak turun dari kereta," terang Leza, Senin (4/5).
Meski petugas berhasil memulihkan aliran listrik pada pukul 17.50 WIB, masalah baru muncul akibat curah hujan yang sangat tinggi di wilayah tersebut.
Rel Terendam Banjir di Jalur Kebayoran
Setelah listrik kembali menyala, perjalanan belum bisa langsung normal. Petugas menemukan adanya genangan air yang menutupi rel di lintasan strategis.
"Dapat kami sampaikan juga bahwa dengan curah hujan di area terkendala cukup tinggi menyebabkan adanya genangan air diantara Stasiun Kebayoran - Stasiun Pondokranji," tutur Leza.
Kondisi ini memaksa KAI Commuter untuk segera melakukan tindakan darurat demi menjamin keselamatan penumpang dan menghindari keterlambatan yang lebih parah.
