KRL Rangkasbitung Kembali Beroperasi Usai Banjir di Pondok Ranji Surut, Kecepatan Masih Terbatas!

JawaPos.com - Kabar melegakan datang bagi para pengguna KRL jalur Green Line Tanah Abang–Rangkasbitung. Setelah sempat lumpuh total akibat banjir yang merendam rel dan memicu pemadaman listrik, perjalanan Commuter Line kini kembali dibuka.

Namun, ribuan penumpang masih harus bersabar karena kereta hanya diperbolehkan melintas dengan kecepatan sangat rendah demi alasan keselamatan.

Setelah tertahan cukup lama sejak pukul 18.27 WIB akibat genangan air yang merendam rel di lintas Kebayoran - Pondok Ranji, jalur tersebut kini sudah mulai bisa dilalui.

Petugas di lapangan melaporkan bahwa debit air telah menurun secara signifikan sehingga aman untuk dilewati rangkaian kereta.

Seiring dengan surutnya air, sistem kelistrikan yang sempat dipadamkan juga telah kembali normal. Aliran Listrik Atas (LAA) pada lintas Jurangmangu - Pondok Ranji kini sudah menyala, memungkinkan rangkaian KRL kembali beroperasi mengangkut penumpang yang sempat menumpuk di berbagai stasiun.

Meski jalur sudah dibuka kembali sejak pukul 20.06 WIB, perjalanan belum sepenuhnya normal seperti sedia kala.

Pihak KAI Commuter menerapkan prosedur keselamatan yang ketat dengan membatasi kecepatan rangkaian saat melintasi titik bekas genangan.

Manager Public Relations KAI Commuter Leza Arlan menjelaskan, saat ini perjalanan Commuter Line Rangkasbitung sudah mulai dioperasikan kembali.