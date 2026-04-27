Korban Tewas Tabrakan KA Argo Bromo-KRL Bertambah Jadi 3 Orang, 29 Dievakuasi ke Rumah Sakit

JawaPos.com - Jumlah korban kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur terus bertambah. Berdasar informasi terbaru yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, sampai Senin tengah malam (24/4), sudah ada 29 korban yang dievakuasi. Di antara puluhan korban tersebut, 3 diantaranya meninggal dunia.

Dasco menyampaikan keterangan itu usai melihat langsung proses evakuasi korban yang dilaksanakan oleh petugas gabungan di Stasiun Bekasi Timur. Dia menyampaikan bahwa proses evakuasi masih terus berjalan karena beberapa korban terjepit di dalam gerbong.

”Untuk sementara saya mendapat informasi sudah dievakuasi sebanyak 29 orang pada saat ini sudah di rumah sakit, dan sementara 3 meninggal dunia,” ucap Dasco saat diwawancarai oleh awak media.

Sampai evakuasi selesai dilakukan, lanjut Dasco, jumlah korban diperkirakan akan terus bertambah. Dia berharap proses evakuasi segera selesai, sehingga seluruh korban dapat dibawa ke rumah sakit. Namun demikian, kecelakaan hebat menyebabkan petugas harus memotong beberapa bagian gerbong.

”Kalau melihat proses evakuasi yang sedang berlangsung, ada kemungkinan korban masih dapat terus bertambah. Tapi, kita doakan semoga proses evakuasi dapat segera selesai dengan cepat,” imbuhnya.

Berdasar informasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bekasi, para korban dievakuasi ke 3 rumah sakit berbeda. Yakni RSUD Bekasi, Rumah Sakit Bella Bekasi, dan Rumah Sakit Primaya. Data lengkap jumlah korban masih akan terus diperbarui oleh pihak berwenang.

Sebelumnya diberitakan bahwa Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo menyatakan, fokus KAI saat ini adalah melakukan evakuasi korban. Dia memastikan, penanganan dilakukan bersama-sama oleh KAI bersama aparat kepolisian dan instansi terkait lainnya.

”Saat ini, PT KAI bersama pihak kepolisian tengah melakukan proses evakuasi terhadap rangkaian kereta serta penanganan korban di lokasi kejadian. Kami berupaya semaksimal mungkin agar operasional perjalanan kereta api dapat segera kembali normal,” kata dia kepada awak media.