KRL di Stasiun Jatinegara Tertahan Imbas Kecelakaan Kereta di Stasiun Bekasi Timur

JawaPos.com-Perjalanan Kereta Rel Listrik (KRL) di Stasiun Jatinegara tertahan dan mengalami keterlambatan akibat insiden kecelakaan antara Kereta CommuterLine dan Kereta Disel (KRD) jarak jauh di Stasiun Bekasi Timur, Kota Bekasi, Senin malam.

Berdasarkan pantauan di lapangan, rangkaian KRL terlihat berhenti di beberapa titik sebelum dan sesudah lokasi kejadian.

Penumpang di dalam kereta tampak menunggu tanpa kepastian waktu keberangkatan, sementara petugas terus memberikan informasi atas keterlambatan perjalanan.

Seorang pengguna KRL mengaku kereta yang ditumpanginya sempat berhenti cukup lama. "Sudah lebih dari 35 menit tidak jalan. Karena informasinya ternyata ada kecelakaan di depan, di Stasiun Bekasi Timur," kata Nur (24) di Stasiun Jatinegara, Jakarta Timur, Senin malam.

Terlihat sebagian penumpang tampak duduk di lantai, sementara lainnya berdiri berdesakan sambil memantau informasi dari pengeras suara stasiun.

"Iya ini kita nunggu aja dari tadi, mau gimana lagi udah ketauan begini, kalau naik ojek online mahal karena masih jauh saya mau ke Tambun," kata Taufik (53).

Informasi awal menyebutkan kecelakaan melibatkan KRL dengan kendaraan lain di perlintasan kawasan Bekasi Timur.