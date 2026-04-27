Persija Jamu Persis Solo di SUGBK Malam Ini, Polisi Kerahkan 1.200 Personel Gabungan 

Allano saat bermain bersama Persija Jakarta. (Dok. Allano)
JawaPos.com - Dalam lanjutan BRI Super League musim ini, Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) malam ini (27/4). Untuk mengamankan laga tersebut, aparat kepolisian mengerahkan 1.200 personel gabungan.
Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) Kombes Reynold E. P. Hutagalung menyampaikan bahwa pertandingan tersebut akan berlangsung pukul 19.00 WIB. Dia memastikan, ribuan personel gabungan yang dikerahkan sudah siap mengamankan area di sekitar GBK.
”Sebanyak 1.200 personel gabungan mengamankan pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta vs Persis Solo di GBK. Yang akan dimulai kick off pada pukul 19.00 WIB,” kata Reynold kepada awak media.
Ribuan personel gabungan yang dikerahkan oleh polisi terdiri atas petugas dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakpus, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan semua pihak terkait. Mereka ditempatkan di beberapa titik di sekitar area GBK. Mulai dari pintu masuk, lokasi pertandingan, hingga sekeliling kawasan Senayan.
Kepada suporter yang berencana datang langsung ke stadion, Reynold mengimbau agar para suporter tidak membawa barang-barang terlarang seperti petasan, flare, senjata tajam, atau minuman beralkohol ke dalam stadion. Imbauan itu disampaikan semata-mata untuk keamanan dan kenyamanan semua pihak.
”Kami akan menjaga keamanan dan melayani para suporter yang menonton di GBK, agar semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pertandingan,” ujarnya.
Reynold berharap para pendukung masing-masing klub yang hadir dapat turut menjaga suasana agar tetap kondusif. Mereka diminta untuk tetap santun dan tidak sampai terjadi anarkisme atau tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan fasilitas umum.
Khusus pengaturan arus lalu lintas, Reynold menginformasikan bahwa rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional di sekitar kawasan Senayan untuk mengantisipasi kemacetan. Karena itu, dia mengimbau pengguna jalan untuk mencari rute alternatif dan menghindari area GBK saat pertandingan berlangsung.
”Kepada seluruh Personel yang terlibat pengamanan tetap humanis, kita layani saudara-saudara kita yang akan menonton pertandingan sepak bola. Tidak ada yang membawa senjata api dalam pengamanan,” pesannya.
50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya
7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC
Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya
14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam
Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers
Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez
15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan!
17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!
10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!