Persija Jamu Persis Solo di SUGBK Malam Ini, Polisi Kerahkan 1.200 Personel Gabungan 

JawaPos.com - Dalam lanjutan BRI Super League musim ini, Persija Jakarta dijadwalkan menjamu Persis Solo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) malam ini (27/4). Untuk mengamankan laga tersebut, aparat kepolisian mengerahkan 1.200 personel gabungan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat (Jakpus) Kombes Reynold E. P. Hutagalung menyampaikan bahwa pertandingan tersebut akan berlangsung pukul 19.00 WIB. Dia memastikan, ribuan personel gabungan yang dikerahkan sudah siap mengamankan area di sekitar GBK.

”Sebanyak 1.200 personel gabungan mengamankan pertandingan sepak bola antara Persija Jakarta vs Persis Solo di GBK. Yang akan dimulai kick off pada pukul 19.00 WIB,” kata Reynold kepada awak media.

Ribuan personel gabungan yang dikerahkan oleh polisi terdiri atas petugas dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakpus, TNI, Pemprov DKI Jakarta, dan semua pihak terkait. Mereka ditempatkan di beberapa titik di sekitar area GBK. Mulai dari pintu masuk, lokasi pertandingan, hingga sekeliling kawasan Senayan.

Kepada suporter yang berencana datang langsung ke stadion, Reynold mengimbau agar para suporter tidak membawa barang-barang terlarang seperti petasan, flare, senjata tajam, atau minuman beralkohol ke dalam stadion. Imbauan itu disampaikan semata-mata untuk keamanan dan kenyamanan semua pihak.

”Kami akan menjaga keamanan dan melayani para suporter yang menonton di GBK, agar semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pertandingan,” ujarnya.

Reynold berharap para pendukung masing-masing klub yang hadir dapat turut menjaga suasana agar tetap kondusif. Mereka diminta untuk tetap santun dan tidak sampai terjadi anarkisme atau tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan fasilitas umum.

Khusus pengaturan arus lalu lintas, Reynold menginformasikan bahwa rekayasa lalu lintas akan dilakukan secara situasional di sekitar kawasan Senayan untuk mengantisipasi kemacetan. Karena itu, dia mengimbau pengguna jalan untuk mencari rute alternatif dan menghindari area GBK saat pertandingan berlangsung.