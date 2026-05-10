Milomir Seslija Blak-blakan! Langkah Berat Persis Solo Lolos Degradasi Usai Gagal Kalahkan Persebaya Surabaya

JawaPos.com — Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang usai bermain imbang 0-0 melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu (9/5/2026) malam. Hasil ini membuat peluang Laskar Sambernyawa keluar dari zona degradasi makin berat karena masih tertahan di posisi ke-16 dengan koleksi 28 poin.

Persis Solo Kian Tertekan di Zona Merah Tambahan satu poin belum mampu mengangkat posisi Persis Solo dari zona degradasi. Tim asuhan Milomir Seslija kini masih tertinggal tiga poin dari Persijap Jepara yang berada di batas aman klasemen dengan 31 poin.

Situasi makin rumit karena Persijap Jepara baru akan memainkan laga pekan ke-32 menghadapi Persita Tangerang di Banten International Stadium pada Minggu (10/5/2026).

Jika Persijap mampu meraih kemenangan, jarak poin dengan Persis Solo bisa semakin melebar jelang dua laga terakhir musim ini.

Selain Persijap Jepara, Persis Solo juga masih dibayangi Madura United FC yang berada di posisi ke-14 dengan koleksi 32 poin.

Klub asal Madura itu juga belum memainkan pertandingan pekan ke-32 sehingga persaingan menghindari degradasi dipastikan semakin ketat hingga akhir kompetisi.

Dua pertandingan tersisa kini menjadi laga hidup mati bagi Laskar Sambernyawa. Persis Solo tidak hanya wajib meraih kemenangan, tetapi juga harus berharap rival-rival di papan bawah kehilangan poin pada laga tersisa.

Milomir Seslija Soroti Awal Pertandingan Persis Solo Pelatih Persis Solo, Milomir Seslija, mengakui hasil imbang melawan Persebaya Surabaya tidak sesuai target timnya.