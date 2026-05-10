Gagal Menang di Manahan! Bernardo Tavares Ungkap Satu Hal yang Tetap Bikin Persebaya Surabaya Bangga Usai Lawan Persis Solo

JawaPos.com — Persebaya Surabaya gagal melanjutkan tren tiga kemenangan beruntun setelah ditahan imbang Persis Solo 0-0 pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 di Stadion Manahan, Sabtu malam (9/5/2026). Meski hanya membawa pulang satu poin, pelatih Bernardo Tavares tetap mengapresiasi perjuangan pemain karena laga berjalan sulit dengan tekanan tinggi sepanjang pertandingan.

Hasil imbang tersebut membuat Persebaya Surabaya harus puas berbagi angka setelah menjalani duel ketat melawan tuan rumah.

Green Force sebenarnya tampil cukup dominan terutama pada babak pertama dengan sejumlah peluang berbahaya yang mampu merepotkan pertahanan Persis Solo.

Mengapa Persebaya Surabaya Gagal Melanjutkan Tren Kemenangan?

Persebaya Surabaya datang ke Stadion Manahan dengan modal tiga kemenangan beruntun yang meningkatkan kepercayaan diri tim.

Namun, Persis Solo mampu menghadirkan perlawanan disiplin sehingga Green Force kesulitan mengubah dominasi menjadi gol.

Bruno Moreira dan kolega beberapa kali berhasil membongkar lini pertahanan lawan sepanjang laga.

Total lima tembakan tepat sasaran dilepaskan Persebaya Surabaya dan memaksa lini belakang Persis bekerja ekstra keras demi menjaga gawang tetap aman.