Persebaya Surabaya Imbang Lawan Persis Solo, Andhika Ramadhani Lanjutkan Tren Clean Sheet

Kiper Persebaya Surabaya Andhika Ramadhani saat lawan Persis Solo. (Dok. Persebaya Surabaya)
JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus bermain imbang melawan Persis Solo di Super League pekan ke-32. Laga yang berakhir imbang tanpa gol tersebut dimainkan di Stadion Manahan, Sabtu (9/5).
Pada awal babak pertama, Mihailo Perovic memiliki peluang untuk mencetak gol dari tendangannya yang masih melenceng. Sementara Persis Solo, bisa unggul duluan jika sundulan Bruno Gomes tidak terkena tiang gawang.
Di babak kedua, kedua tim kembali melancarkan serangan ke pertahanan. Alfredo Tata sempat punya ruang tembak yang masih bisa digagalkan Luka Dumancic. Sementara Persis memiliki peluang dari Arkhan Kaka yang sundulannya masih bisa ditepis Andhika Ramadhani.
Meski Persebaya mendapatkan hasil imbang, namun lini belakang bekerja dengan baik. Terutama bagi Andhika Ramadhani yang kembali melakukan clean sheet.
Selama empat laga beruntun, Andhika Ramadhani berhasil menjaga gawang Persebaya tetap sulit dijebol. Melansir Transfermarkt, kiper 27 tahun tersebut sudah mengoleksi enam clean sheet hingga pekan ke-32.
Meraih enam clean sheet membuat Andhika menyamai perolehan clean sheetnya bersama Persebaya. Dia pernah melakukan hal tersebut di musim 2021/2022 dan 2023/2024.
Baca Juga:Hasil Persis Solo vs Persebaya Surabaya: Laskar Sambernyawa Kesulitan Tembus Green Force di Babak Pertama!
Andhika menampilkan performa tangguh untuk mencegah penyerang Persis menjebol gawang Persebaya. Melansir laman I League, pemain nomor punggung 52 tersebut berhasil melakukan empat penyelamatan selama bermain 90 menit.
Tidak hanya melakukan penyelamatan, Andhika juga memiliki aksi bertahan. Kiper kelahiran Surabaya tersebut mencatatkan satu aksi intersep yang membuktikan kemampuannya membaca permainan.
Dengan hasil imbang, Persebaya tetap di posisi lima dan gagal menggeser Malut United. Sementara Persis, juga tetap bertahan di posisi ke-16 dan masih di zona degradasi.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
Jadwal PSS vs Garudayaksa FC Final Liga 2, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Siapa Raih Trofi Kasta Kedua?
Hasil Play-off Liga 2: Adhyaksa FC Bungkam Persipura Jayapura 0-1 di Babak Pertama!
Jadwal Veda Ega Pratama di Sesi Q2 Moto3 Le Mans 2026! Rider Indonesia Bidik Start Terdepan
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium