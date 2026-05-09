Persebaya Surabaya Imbang Lawan Persis Solo, Andhika Ramadhani Lanjutkan Tren Clean Sheet

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus bermain imbang melawan Persis Solo di Super League pekan ke-32. Laga yang berakhir imbang tanpa gol tersebut dimainkan di Stadion Manahan, Sabtu (9/5).

Pada awal babak pertama, Mihailo Perovic memiliki peluang untuk mencetak gol dari tendangannya yang masih melenceng. Sementara Persis Solo, bisa unggul duluan jika sundulan Bruno Gomes tidak terkena tiang gawang.

Di babak kedua, kedua tim kembali melancarkan serangan ke pertahanan. Alfredo Tata sempat punya ruang tembak yang masih bisa digagalkan Luka Dumancic. Sementara Persis memiliki peluang dari Arkhan Kaka yang sundulannya masih bisa ditepis Andhika Ramadhani.

Andhika Ramadhani perpanjang clean sheet Meski Persebaya mendapatkan hasil imbang, namun lini belakang bekerja dengan baik. Terutama bagi Andhika Ramadhani yang kembali melakukan clean sheet.

Selama empat laga beruntun, Andhika Ramadhani berhasil menjaga gawang Persebaya tetap sulit dijebol. Melansir Transfermarkt, kiper 27 tahun tersebut sudah mengoleksi enam clean sheet hingga pekan ke-32.

Meraih enam clean sheet membuat Andhika menyamai perolehan clean sheetnya bersama Persebaya. Dia pernah melakukan hal tersebut di musim 2021/2022 dan 2023/2024.

Lakukan empat penyelamatan saat lawan Persis Solo Andhika menampilkan performa tangguh untuk mencegah penyerang Persis menjebol gawang Persebaya. Melansir laman I League, pemain nomor punggung 52 tersebut berhasil melakukan empat penyelamatan selama bermain 90 menit.

Tidak hanya melakukan penyelamatan, Andhika juga memiliki aksi bertahan. Kiper kelahiran Surabaya tersebut mencatatkan satu aksi intersep yang membuktikan kemampuannya membaca permainan.