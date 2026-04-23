Mati Lampu di Sebagian Jakarta Hari Ini, Peserta UTBK Panik hingga Netizen Mengeluh

ILUSTRASI: Suasana pemadaman listrik di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (1/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com - Sejumlah wilayah di Jakarta dan sekitarnya mengalami pemadaman listrik mendadak pada Kamis (23/4) siang. Gangguan suplai listrik ini memicu gelombang kekecewaan dari warga, terutama di tengah pelaksanaan ujian Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Keluhan masyarakat tumpah ruah di platform media sosial X (sebelumnya Twitter). Banyak warga yang mempertanyakan penyebab di balik padamnya listrik tersebut, mengingat durasi gangguan yang dirasa cukup mengganggu aktivitas harian.
Reaksi Warganet: Dari Kekecewaan hingga Kekhawatiran UTBK
Ketidaknyamanan warga sangat terasa di media sosial. Banyak netizen menyayangkan pemadaman ini, apalagi bertepatan dengan momen krusial bagi para pelajar untuk bisa masuk ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Salah satu akun, @firdinata, meluapkan kekesalannya melalui platform X.
"Katanya surplus sekian juta mega watt.. tapi mati lampu se-Jakarta, padahal udah monopoli.. keren emang PLN," tulisnya.
Keluhan senada juga datang dari wilayah Tangerang. "PLN Karawaci Baru Kota Tangerang kenapa mati?," kata @ANDROKEREN.
Kondisi semakin memanas lantaran pemadaman ini bertepatan dengan jadwal UTBK. Situasi di lokasi ujian, seperti di area Rawamangun dan UNJ, dilaporkan cukup kacau.
"Kasian bgt yg lagi utbk, rawamangun mati lampu," tulis @malikhylzkrn.
Hal ini diamini oleh akun @butirandirt. "Chaos bgt jir rawamangun mati lampu, lg ada utbk, gabisa tap-in tj," katanya.
Kekhawatiran publik pun semakin luas. Akun @rezeproperty menyoroti dampak bagi peserta ujian. "KOCAK BANGET UNJ SEKAMPUS MATI LISTRIK?? EY YANG UTBK GIMANAAAA ITU," terangnya.
