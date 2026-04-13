Masalah Lampu Motor Mati Bukan Selalu Aki Penyebabnya, Simak Penjelasannya

JawaPos.com - Masalah lampu motor yang tiba-tiba mati atau redup sering membuat pengendara panik, terutama saat berkendara di malam hari atau saat hujan. Banyak yang langsung menyalahkan aki, padahal belum tentu itu penyebabnya.

Sistem kelistrikan sepeda motor terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung. Jika salah satu bermasalah, lampu bisa tidak bekerja optimal meski kondisi aki masih baik.

Maka bagi pemilik sekaligu pengguna motor roda dua penting untuk mengetahui penyebabnya agar penanganan tidak salah. Kenali beberapa penyebab lampu motor mati atau redup.

1. Kiprok Bermasalah

Kiprok berfungsi menstabilkan arus listrik dari spul ke aki dan komponen lain. Jika rusak, arus listrik jadi tidak stabil sehingga lampu bisa redup atau mati.

2. Spul Lemah atau Rusak

Spul menghasilkan listrik saat mesin hidup. Jika daya yang dihasilkan lemah, suplai listrik ke lampu akan terganggu.

3. Kabel atau Saklar Bermasalah

Kabel yang putus, longgar, atau korslet bisa menghambat aliran listrik. Saklar lampu yang aus juga bisa membuat lampu tidak menyala.

4. Bohlam Sudah Usang

Bohlam memiliki usia pakai. Jika sudah lama digunakan, filamen bisa putus sehingga lampu mati mendadak.

5. Sistem Pengisian Tidak Optimal

Meski aki masih bagus, jika pengisian dari spul dan kiprok tidak normal, daya listrik tidak cukup untuk menyalakan lampu dengan maksimal.

Menurut Training Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Wahyu Budhi bahwa masalah lampu yang mati itu tidak melulu karena aki lemah. Ada banyak komponen lain yang harus dicek lebih dulu. Pemeriksaan menyeluruh bisa mencegah salah ganti dan membuat perawatan motor lebih efisien.

Menurutya pengendara sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan kondisi sistem kelistrikan motor, tidak hanya saat ada masalah.

“Pemeriksaan berkala sangat dianjurkan, karena kelistrikan adalah bagian penting untuk kenyamanan dan keselamatan berkendara,” imbuh Wahyu.

Maka ada beberapa cara untuk mengatasi lampu motor yang mati, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu pertama cek kiprok dan ganti jika sudah rusak lalu jangn lupa periksa spul menggunakan alat ukur (multimeter).

Pastikan kabel dan saklar dalam kondisi baik dan ganti bohlam jika sudah redup atau putus. Jangan lupa periksa sistem pengisian aki agar tetap normal.