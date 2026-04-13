Masalah Lampu Motor Mati Bukan Selalu Aki Penyebabnya, Simak Penjelasannya

Ilustrasi: Seorang teknisi sedang melakukan pengecekan lampu belakang. (dok.Wahana)
JawaPos.com - Masalah lampu motor yang tiba-tiba mati atau redup sering membuat pengendara panik, terutama saat berkendara di malam hari atau saat hujan. Banyak yang langsung menyalahkan aki, padahal belum tentu itu penyebabnya.
Sistem kelistrikan sepeda motor terdiri dari berbagai komponen yang saling terhubung. Jika salah satu bermasalah, lampu bisa tidak bekerja optimal meski kondisi aki masih baik.
Maka bagi pemilik sekaligu pengguna motor roda dua penting untuk mengetahui penyebabnya agar penanganan tidak salah. Kenali beberapa penyebab lampu motor mati atau redup.
1. Kiprok Bermasalah
Kiprok berfungsi menstabilkan arus listrik dari spul ke aki dan komponen lain. Jika rusak, arus listrik jadi tidak stabil sehingga lampu bisa redup atau mati.
2. Spul Lemah atau Rusak
Spul menghasilkan listrik saat mesin hidup. Jika daya yang dihasilkan lemah, suplai listrik ke lampu akan terganggu.
3. Kabel atau Saklar Bermasalah
Kabel yang putus, longgar, atau korslet bisa menghambat aliran listrik. Saklar lampu yang aus juga bisa membuat lampu tidak menyala.
4. Bohlam Sudah Usang
Bohlam memiliki usia pakai. Jika sudah lama digunakan, filamen bisa putus sehingga lampu mati mendadak.
5. Sistem Pengisian Tidak Optimal
Meski aki masih bagus, jika pengisian dari spul dan kiprok tidak normal, daya listrik tidak cukup untuk menyalakan lampu dengan maksimal.
Menurut Training Analyst PT Wahana Makmur Sejati, Wahyu Budhi bahwa masalah lampu yang mati itu tidak melulu karena aki lemah. Ada banyak komponen lain yang harus dicek lebih dulu. Pemeriksaan menyeluruh bisa mencegah salah ganti dan membuat perawatan motor lebih efisien.
Menurutya pengendara sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan kondisi sistem kelistrikan motor, tidak hanya saat ada masalah.
“Pemeriksaan berkala sangat dianjurkan, karena kelistrikan adalah bagian penting untuk kenyamanan dan keselamatan berkendara,” imbuh Wahyu.
Maka ada beberapa cara untuk mengatasi lampu motor yang mati, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu pertama cek kiprok dan ganti jika sudah rusak lalu jangn lupa periksa spul menggunakan alat ukur (multimeter).
Pastikan kabel dan saklar dalam kondisi baik dan ganti bohlam jika sudah redup atau putus. Jangan lupa periksa sistem pengisian aki agar tetap normal.
Menurut Wahyu masalah lampu tidak selalu berasal dari aki. Pemeriksaan menyeluruh penting agar tidak salah diagnosis dan biaya perbaikan lebih efisien. Selamat mencoba.
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Penjelasan PLN Jakarta Mati Lampu Serentak Hari Ini, MRT hingga Lampu Merah Padam Total
Muncul Dua Nama Terduga Pelaku Penipuan Rekrutmen ASN Pemkab Gresik, Satu Pegawai Aktif
Selain Tangkap Bupati Tulungagung, KPK Amankan Sekda hingga Kadis PUPR
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja
Link Live Streaming Timnas Futsal Indonesia vs Thailand di Final Piala AFF 2026