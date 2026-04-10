Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
11 April 2026, 00.52 WIB

Pemadaman Listrik Pengaruhi MRT dan LRT, Pramono Berharap PLN Pastikan Tak Kejadian Lagi

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kanan). (Hanung Hambara/Jawa Pos)

JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap peristiwa pemadaman listrik tak terjadi lagi. Pemadaman listrik di Jakarta membuat transportasi umum banyak yang terdampak.

"Jadi, pemadaman ini kan sepenuhnya menjadi kewenangan PLN, tapi dampaknya kepada kami, salah satunya MRT, LRT juga terkena," ujarnya kepada wartawan seperti dikutip dari Antara, Jumat (10/4).

Dengan dampak yang besar terhadap fasilitas publik itu, Pramono berharap peristiwa serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.

"Tentunya, kami mengharapkan ini jangan terulang kembali,” singkatnya.

Sebelumnya, sejumlah wilayah di Jakarta mendadak gelap gulita akibat gangguan listrik massal pada Kamis (9/4). Pemadaman ini berdampak luas mulai dari aktivitas perkantoran hingga fasilitas publik seperti stasiun MRT.

PLN saat ini tengah berupaya melakukan penormalan secara bertahap setelah sejumlah Gardu Induk (GI) dilaporkan mengalami kendala suplai.

Keluhan warga mulai membanjiri media sosial, terutama di platform X (Twitter). Banyak netizen melaporkan pemadaman terjadi secara bersamaan di lokasi-lokasi strategis Jakarta Pusat hingga Jakarta Utara.

Salah satu pengguna melaporkan adanya dugaan ledakan di instalasi kelistrikan.

"Guys area pluit mas.. PLN Gl Angke habis meledak kah? Kondisi sekarang mati lampu semua after what I think is lightning," kata @070Oracle.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore