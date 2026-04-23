Sebagian Jakarta Padam Massal, PLN Jelaskan Mati Lampu Serentak Hari Ini

Ilustrasi listrik padam. (Istimewa)
JawaPos.com - Pemadaman listrik yang terjadi di sebagian kota Jakarta membuat masyarakat kesusahan pada Kamis (23/4) pagi. Apalagi, saat sedang berlangsung UTBK-SNBT 2026 di sejumlah lokasi.
Banyak netizen yang mempertanyakan kebijakan dari PLN yang memadamkan listrik di area rumahnya.
"UTBK hari ini lumayan kacau. Konon, listrik se-Jakarta Timur pandai," keluh Rois salah seorang warga Jakarta Timur.
Selain Rois, ada pula yang mempertanyakan pemadaman listrik yang terjadi pagi ini.
"Adakah yang rumahnya mulai mengalami listrik padam di jam sibuk seperti sekarang?" ungkap Cahyo dalam akun media sosialnya.
PLN Buka Suara
PT PLN (Persero) UID Jakarta Raya menyebutkan pemadaman listrik di beberapa wilayah Jakarta pada Kamis ini akibat gangguan suplai listrik.
"Terjadi gangguan suplai listrik yang berdampak di beberapa wilayah Jakarta. PLN fokus lakukan upaya penormalan," ujar Senior Manager Komunikasi dan Umum PLN UID Jakarta Raya Haris Andika ketika dihubungi ANTARA di Jakarta.
Haris meminta masyarakat mengabarkan kondisi layanan kelistrikan di wilayahnya melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center PLN 123.
Pernyataan tersebut menanggapi mati listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Jakarta, termasuk perkantoran pada Kamis, sebagaimana yang dikeluhkan warga melalui media sosialnya.
