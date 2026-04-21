Waspada Macet! Jalan KH Hasyim Ashari Cipondoh Tangerang Padat Imbas Pengantaran Jemaah Haji

Kemacetan terjadi di jalan KH Hasyim Ashari Cipondoh, Kota Tangerang imbas pengantaran jemaah haji, Selasa (21/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Ruas jalan disejumlah titik Kota Tangerang mulai mengalami kemacetan panjang, khususnya akses jalan menuju pusat pemerintahan. Kemacetan ini didominasi oleh iring-iringan mobil pribadi para pengantar jemaah haji.
Pantauan di lapangan menunjukkan, titik kemacetan mulai terasa di ruas Jalan KH Hasyim Ashari, Cipondoh. Kendaraan dengan stiker rombongan jemaah haji Kota Tangerang, Banten, terlihat memadati akses utama tersebut.
Meski tidak terjadi kemacetan total, pengendara harus melaju perlahan karena padatnya iring-iringan kendaraan di sepanjang jalur menuju area pusat pemerintahan Kota Tangerang.
Diketahui, tercatat sebanyak 1.552 jemaah haji asal Kota Tangerang siap bertolak ke Tanah Suci yang terbagi dalam 7 kelompok terbang (kloter). Kloter pertama akan mulai diberangkatkan dari Masjid Raya Al-A'zhom Kota Tangerang, Selasa (21/4) sore.
Mereka akan mulai diberangkatkan menuju Asrama Haji Banten Grand El-Hajj di Cipondoh mulai hari ini.
Pelaksana Tugas (Plt) Kantor Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Kota Tangerang, Sahiyah, memastikan bahwa seluruh persiapan mulai dari administrasi hingga pemeriksaan kesehatan telah rampung.
"Tahun ini juga menjadi sejarah bagi keberangkatan haji di Banten, khususnya Kota Tangerang, karena untuk perdana kalinya semua rombongan akan diberangkatkan melalui embarkasi Cipondoh," ujarnya.
Jadwal Keberangkatan Kloter Haji 2026
Terkait jadwal keberangkatan, Sahiyah menegaskan bahwa tidak ada perubahan agenda. Proses pemberangkatan akan dilakukan secara berkala dalam dua gelombang besar.
