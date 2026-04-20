Bak Hotel Mewah, Intip Fasilitas Grand El Hajj Tangerang untuk Jamaah Haji Banten

Visual Kamar di asrama haji Banten Grand El Hajj, di Cipondoh, Kota Tangerang. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com - Tahun 2026 menjadi momen bersejarah bagi calon jamaah haji asal Banten.
Untuk kali pertama, mereka akan menggunakan fasilitas asrama haji di Cipondoh Kota Tangerang, tidak lagi jauh-jauh ke Pondok Gede Jakarta Timur.
Embarkasi Cipondoh di Kota Tangerang kini resmi menghadirkan Grand El Hajj, fasilitas asrama haji dengan standar pelayanan setara hotel bintang lima.
Bukan sekadar tempat transit, gedung megah ini dirancang khusus untuk memuliakan para tamu Allah sebelum bertolak ke Tanah Suci.
Menjelang keberangkatan perdana pada 22 April 2026, persiapan di lokasi kini hampir rampung sepenuhnya.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Asrama Haji Banten Ahmad Muwafiq memastikan kesiapan infrastruktur telah mencapai 99 persen.
"Untuk persiapan kedatangan jamaah kloter 1 dari Kota Tangerang ya, Kota Tangerang Banten, ini secara persiapan sudah mencapai 99 persen ya," ujar Muwafiq kepada JawaPos.com.
Dia menjelaskan, Grand El Hajj membawa standar baru dalam akomodasi jamaah haji.
Pengelola sangat memperhatikan kenyamanan jemaah. Tersedia dua gedung utama, yakni Gedung Safa dan Gedung Marwah untuk digunakan jamaah.
Gedung Safa berisi 100 kamar, sementara di Gedung Marwah terdapat 115 kamar. Total kapasitas jamaah yang dapat ditampung sekitar 860 orang.
