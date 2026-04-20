H-1 Keberangkatan: Begini Kondisi Terkini Kesiapan Grand El Hajj Asrama Haji Banten Sambut Jemaah Haji

JawaPos.com – Hitung mundur keberangkatan jemaah haji 2026 telah dimulai. Asrama Haji Banten, Grand El Hajj, yang berlokasi di Cipondoh, Kota Tangerang, kini tengah memacu persiapan akhir demi menyambut tamu-tamu Allah.

Mulai 21 April 2026, asrama haji kebanggaan warga Banten ini akan resmi menerima kedatangan kloter pertama jemaah asal Kota Tangerang. Sejumlah penyempurnaan fasilitas, mulai dari pengerasan jalan, parkir, hingga pembangunan gerai pedagang, terus dikebut.

Pantauan JawaPos.com di lokasi, Senin (20/4), terlihat puluhan pekerja masih melakukan pekerjaan penyempurnaan akses jalan. Pekerja mulai mencopot papan penyangga pengerasan jalan beton di dalam area Asrama Haji Banten.

Pencopotan baru dilakukan lantaran kontrak hibah Pemerintah Kabupaten Tangerang yang baru dimulai pada 10 April 2026. Pekerja juga terlihat mulai merapihkan area parkir disana. Pembangunan gerai untuk berjualan juga terlihat masih dilakukan.

Diketahui, Kementerian Haji dan Umrah memastikan jadwal keberangkatan jemaah dimulai pada 21 April 2026, disusul keberangkatan bertahap hingga 21 Mei 2026. Sebagai titik pemberangkatan perdana di tingkat provinsi, Grand El Hajj bukan sekadar tempat transit, melainkan hub pelayanan terintegrasi yang memprioritaskan kenyamanan jemaah.

Berbeda dengan asrama haji konvensional, Grand El Hajj dirancang dengan fokus pada privasi dan kemudahan. Terdapat dua gedung utama, yakni Gedung Safa dan Gedung Marwah, yang siap menampung total 860 jemaah.

Di Gedung Safa terdapat 100 kamar, sementara di Gedung Marwah ada 115 kamar di delapan lantai. Total kapasitas mencapai sekitar 860 jemaah.

Setiap kamar didesain eksklusif dengan kapasitas maksimal empat orang, dilengkapi tempat tidur king size, kamar mandi modern, hingga perlengkapan mandi layaknya hotel profesional. Untuk jemaah dengan kebutuhan khusus, tersedia pula kamar VVIP dan kamar cadangan dengan akses medis.