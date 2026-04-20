Kesiapan 99 Persen, Asrama Haji Banten Siap Sambut Jemaah Kloter Pertama

JawaPos.com - Kesiapan Asrama Haji Banten (Grand El Hajj) di Cipondoh, Kota Tangerang, dalam menyambut kloter pertama jemaah haji tahun 2026 telah mencapai 99 persen.

Kepala UPT Asrama Haji Banten, Ahmad Muafiq, memastikan bahwa progres persiapan untuk menyambut kedatangan jemaah kloter pertama asal Kota Tangerang sudah hampir tuntas.

"Untuk persiapan kedatangan jemaah kloter 1 dari Kota Tangerang ya, Kota Tangerang Banten, ini secara persiapan sudah mencapai 99 persen ya," ujarnya kepada JawaPos.com, Senin (20/4).

Sementara satu persen yang masih dikerjakan ialah perapihan jalan dan parkir. Muafiq optimis seluruh pekerjaan dapat rampung 100 persen besok.

"Nah nanti 1 persennya kita terus persiapkan kaitan dengan apa namanya perapihan seperti akses untuk nanti apa jalur masuk bagasi ya, truk bagasi. Insya Allah di hari Selasa besok sudah final 100 persen. Ini juga kita rapat intens masing-masing bidang dan juga secara keseluruhan bidang sudah siap menyambut kedatangan jemaah haji Provinsi Banten," terangnya.

Fokus Layanan bagi Lansia Sebagai komitmen memberikan kenyamanan, Grand El Hajj menerapkan sistem pelayanan terintegrasi. Prioritas utama diberikan kepada jemaah lanjut usia (lansia) guna memastikan kemudahan akses selama masa transit.

"Untuk kamar kita dari 24 kloter Banten di gedung 4 itu sebanyak 17 kloter dengan kapasitas masing-masing kamar itu 4 untuk 4 orang jemaah. Itu dan juga memang kita ada skala prioritas untuk jemaah yaitu untuk prioritas lansia. Prioritas lansia karena memang itu nanti dalam pelayanan kita prioritaskan, kita dahulukan," katanya.

Para jemaah lansia, juga akan mendapatkan kamar di lantai bawah guna memudahkankan pelayanan. Petugas pun akan bersiaga 24 jam untuk melayani calon jemaah haji. Di Asrama Haji Banten ini juga akan disediakan layanan kesehatan dan keimigrasian.