Pemprov DKI Jakarta Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Ini Rinciannya

JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Jakarta. Akses pendidikan kini semakin terbuka lebar. Pemprov DKI Jakarta resmi menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta untuk tahun ajaran 2026.

Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta @disdikdki, program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB.

Pemprov DKI Jakarta telah resmi menerbitkan Pergub No. 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta.

Melalui kebijakan ini, operasional sekolah swasta yang terpilih akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Artinya, siswa dapat menempuh pendidikan tanpa perlu memikirkan biaya SPP maupun uang pangkal, sehingga beban orang tua menjadi jauh lebih ringan.

Daftar Sekolah Swasta Gratis di Jakarta Tahun 2026 ini, terdapat 103 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Berikut adalah rincian lengkapnya:

JAKARTA BARAT JENJANG SMP

1. SMP MUHAMMADIYAH 32

2. SMP AL INAYAH

3. SMP AL HASANAH

4. SMP CINDERA MATA INDAH

5. SMP GARUDA

6. SMP MELANIA I

JENJANG SMA/SMK

8. SMA LAMAHOLOT

9. SMAS BUDI MURNI 2

10. SMAS YP BDN

11. SMKS CITRA UTAMA

12. SMKS MAARIF JAKARTA

13. SMKS PERMATA BUNDA

14. SMKS BENTENG GADING JAKARTA

15. SMKS PRIMA WISATA

16. SMKS AL HAMIDIYAH

17. SMKS KEBON JERUK JAKARTA

JENJANG SLB

18. SLB B-C ALFIANY

19. SLBC BINA INSAN KAMIL

20. SLB B-C KASIH BUNDA