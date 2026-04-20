Pemprov DKI Jakarta Gratiskan 103 Sekolah Swasta, Ini Rinciannya

JawaPos.com - Kabar gembira bagi warga Jakarta. Akses pendidikan kini semakin terbuka lebar. Pemprov DKI Jakarta resmi menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta untuk tahun ajaran 2026.
Berdasarkan informasi dari akun Instagram resmi Dinas Pendidikan DKI Jakarta @disdikdki, program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB.
Pemprov DKI Jakarta telah resmi menerbitkan Pergub No. 34 Tahun 2025 tentang Bantuan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Swasta.
Melalui kebijakan ini, operasional sekolah swasta yang terpilih akan dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Baca Juga:Proyek Jembatan Gantung Garuda Buka Jalan 1.500 Keluarga di Klaten, Bantu Petani hingga Anak Sekolah
Artinya, siswa dapat menempuh pendidikan tanpa perlu memikirkan biaya SPP maupun uang pangkal, sehingga beban orang tua menjadi jauh lebih ringan.
Tahun 2026 ini, terdapat 103 sekolah swasta yang tersebar di lima wilayah administrasi Jakarta. Berikut adalah rincian lengkapnya:
JENJANG SMP
1. SMP MUHAMMADIYAH 32
2. SMP AL INAYAH
3. SMP AL HASANAH
4. SMP CINDERA MATA INDAH
5. SMP GARUDA
6. SMP MELANIA I
JENJANG SMA/SMK
8. SMA LAMAHOLOT
9. SMAS BUDI MURNI 2
10. SMAS YP BDN
11. SMKS CITRA UTAMA
12. SMKS MAARIF JAKARTA
13. SMKS PERMATA BUNDA
14. SMKS BENTENG GADING JAKARTA
15. SMKS PRIMA WISATA
16. SMKS AL HAMIDIYAH
17. SMKS KEBON JERUK JAKARTA
JENJANG SLB
18. SLB B-C ALFIANY
19. SLBC BINA INSAN KAMIL
20. SLB B-C KASIH BUNDA
Baca Juga:Syekh Ahmad Al Misry Perdaya Korbannya dengan Agama hingga Iming-iming Sekolah Gratis ke Mesir
JENJANG SMP
1. SMP TRIWIBAWA
2. SMP TRISULA PERWARI 2
3. SMP AT-TAQWA
4. SMP STRADA PELITA PEJOMPONGAN
5. SMP ISLAM AL-IHSAN
6. SMP PASKALIS 1
7. SMP ISLAM MERANTI
8. SMP YWPM
9. SMP PSKD 1
10. SMP MUHAMMADIYAH 16
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Resmi! Link Live Streaming Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Jadwal Clash of Legends Barcelona Legends vs DRX World Legends: Siaran Langsung, Live Streaming dan Daftar Skuad Kedua Tim!
Disiarkan di Televisi? Informasi Lengkap Clash of Legends Jakarta 2026! Patrick Kluivert Siap Comeback di GBK
Jadwal Clash of Legends Jakarta 2026! Duel Epik Barcelona Legends vs DRX World Legends di Gelora Bung Karno
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
15 Tempat Kuliner di Jogja untuk Sarapan Pagi Paling Murah Meriah tapi Rasa Tetap Istimewa
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik