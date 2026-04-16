Kejadian Lagi, Penembakan Massal di Sekolah Turki Tewaskan 9 Orang dan Belasan Luka-luka 

JawaPos.com - Gelombang kekerasan mengguncang dunia pendidikan di Turki setelah dua insiden penembakan terjadi secara beruntun dalam waktu kurang dari 24 jam.

Tragedi terbaru terjadi pada Rabu (15/4) waktu setempat di provinsi Kahramanmaras, menewaskan sembilan orang dan melukai 13 lainnya.

Gubernur Kahramanmaraş, Mukerrem Unluer, mengungkapkan bahwa korban tewas terdiri dari seorang guru dan tiga siswa dalam serangan di Ayser Calık Secondary School.

“Seorang siswa datang ke sekolah membawa senjata yang kami yakini milik ayahnya di dalam tasnya. Ia masuk ke dua ruang kelas dan melepaskan tembakan secara acak, menyebabkan korban luka dan meninggal,” ujar Unluer kepada wartawan.

Melansir via Euronews, saksi mata menggambarkan situasi yang mencekam. Suara tembakan terdengar intens dari dalam sekolah, memicu kepanikan massal.

Orang tua siswa yang mengetahui kejadian itu langsung bergegas menuju lokasi, sementara aparat kepolisian memperketat pengamanan di sekitar sekolah. Rekaman televisi menunjukkan ambulans bersiaga untuk mengevakuasi korban.

Menteri Kehakiman Turki, Akin Gurlek, menyatakan bahwa kantor kejaksaan setempat telah membuka penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut.

Seperti sudah disinggung di atas, tragedi ini terjadi hanya sehari setelah penembakan lain di distrik Siverek, provinsi Sanliurfa.