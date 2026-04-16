Rian Alfianto
16 April 2026, 17.27 WIB

Kejadian Lagi, Penembakan Massal di Sekolah Turki Tewaskan 9 Orang dan Belasan Luka-luka 

Ilustrasi kejadian lagi penembakan massal di sekolah di Turki tewaskan 9 orang dan belasan luka-luka. (SkyNews).

JawaPos.com - Gelombang kekerasan mengguncang dunia pendidikan di Turki setelah dua insiden penembakan terjadi secara beruntun dalam waktu kurang dari 24 jam.

Tragedi terbaru terjadi pada Rabu (15/4) waktu setempat di provinsi Kahramanmaras, menewaskan sembilan orang dan melukai 13 lainnya.

Gubernur Kahramanmaraş, Mukerrem Unluer, mengungkapkan bahwa korban tewas terdiri dari seorang guru dan tiga siswa dalam serangan di Ayser Calık Secondary School.

“Seorang siswa datang ke sekolah membawa senjata yang kami yakini milik ayahnya di dalam tasnya. Ia masuk ke dua ruang kelas dan melepaskan tembakan secara acak, menyebabkan korban luka dan meninggal,” ujar Unluer kepada wartawan.

Melansir via Euronews, saksi mata menggambarkan situasi yang mencekam. Suara tembakan terdengar intens dari dalam sekolah, memicu kepanikan massal.

Orang tua siswa yang mengetahui kejadian itu langsung bergegas menuju lokasi, sementara aparat kepolisian memperketat pengamanan di sekitar sekolah. Rekaman televisi menunjukkan ambulans bersiaga untuk mengevakuasi korban.

Menteri Kehakiman Turki, Akin Gurlek, menyatakan bahwa kantor kejaksaan setempat telah membuka penyelidikan menyeluruh atas insiden tersebut.

Seperti sudah disinggung di atas, tragedi ini terjadi hanya sehari setelah penembakan lain di distrik Siverek, provinsi Sanliurfa.

Dalam kejadian sebelumnya, seorang mantan siswa berusia 19 tahun menembaki sekolah lamanya menggunakan shotgun, melukai 16 orang sebelum bunuh diri saat dikepung polisi.

Editor: Sabik Aji Taufan
Artikel Terkait
Presiden Prabowo Larang Siswa Sambut Kedatangannya, DPR: Keputusan Tepat Demi Fokus Belajar - Image
Politik

Presiden Prabowo Larang Siswa Sambut Kedatangannya, DPR: Keputusan Tepat Demi Fokus Belajar

20 November 2025, 17.52 WIB

Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang - Image
Internasional

Korban Tewas Penembakan Sekolah di Turki Naik Jadi 9 Orang

16 April 2026, 15.45 WIB

1 Orang Dinyatakan Tewas Akibat Ledakan di Pabrik Baja Sidoarjo, 2 Pekerja Luka-luka  - Image
Surabaya Raya

1 Orang Dinyatakan Tewas Akibat Ledakan di Pabrik Baja Sidoarjo, 2 Pekerja Luka-luka 

07 April 2026, 01.56 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

5

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

6

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

7

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

8

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

9

12 Kuliner Nasi Pecel Enak di Jember, Perpaduan Sayur Segar, Rempeyek dan Bumbu Kacang yang Sedap

10

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

