103 Sekolah Swasta di Jakarta yang Akan Gratis Tahun Ajaran 2026/2027

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengumumkan daftar 103 sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pemilihan sekolah swasta tersebut diprioritaskan untuk kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.

“Diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan Swasta pada kelurahan yang tidak memiliki satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Nahdiana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/4).

Adapun sebelumnya, 40 sekolah swasta sudah masuk dalam program sekolah swasta gratis. Pada tahun ajaran 2026/2027, Pemerintah Jakarta menambah sebanyak 63 sekolah.

Berikut rincian sekolah yang masuk dalam program sekolah swasta gratis:

Jakarta Barat

Jenjang SMP

SMP Muhammadiyah 32 SMP Al Inayah SMP Al Hasanah SMP Cindera Mata Indah SMP Garuda SMP Melania I SMP Kembangan Jenjang SMA/SMK

SMA Lamaholot SMAS Budi Murni 2 SMAS YP BDN SMKS Citra Utama SMKS Maarif Jakarta SMKS Permata Bunda SMKS Benteng Gading Jakarta SMKS Prima Wisata SMKS Al Hamidiyah SMKS Kebon Jeruk Jakarta Jenjang SLB