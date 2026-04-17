Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Antara
18 April 2026, 01.43 WIB

103 Sekolah Swasta di Jakarta yang Akan Gratis Tahun Ajaran 2026/2027

Ilustrasi sekolah gratis. (Hanung Hambara/Jawa Pos Koran)

JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta mengumumkan daftar 103 sekolah swasta yang masuk dalam program sekolah swasta gratis untuk tahun ajaran 2026/2027.

Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana mengatakan pemilihan sekolah swasta tersebut diprioritaskan untuk kelurahan yang tidak memiliki sekolah negeri.

“Diprioritaskan untuk Satuan Pendidikan Swasta pada kelurahan yang tidak memiliki satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Nahdiana saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (17/4).

Adapun sebelumnya, 40 sekolah swasta sudah masuk dalam program sekolah swasta gratis. Pada tahun ajaran 2026/2027, Pemerintah Jakarta menambah sebanyak 63 sekolah.

Berikut rincian sekolah yang masuk dalam program sekolah swasta gratis:

Jakarta Barat

Jenjang SMP

  1. SMP Muhammadiyah 32
  2. SMP Al Inayah
  3. SMP Al Hasanah
  4. SMP Cindera Mata Indah
  5. SMP Garuda
  6. SMP Melania I
  7. SMP Kembangan

Jenjang SMA/SMK

  1. SMA Lamaholot
  2. SMAS Budi Murni 2
  3. SMAS YP BDN
  4. SMKS Citra Utama
  5. SMKS Maarif Jakarta
  6. SMKS Permata Bunda
  7. SMKS Benteng Gading Jakarta
  8. SMKS Prima Wisata
  9. SMKS Al Hamidiyah
  10. SMKS Kebon Jeruk Jakarta

Jenjang SLB

  1. SLB B-C Alfiany
  2. SLB C Bina Insan Kamil
  3. SLB B-C Kasih Bunda

Jakarta Pusat

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Anggaran Pendidikan DKI Jakarta 2026 Tembus Rp19 Triliun, Program Sekolah Swasta Gratis Telan Rp282,46 miliar - Image
Jabodetabek

Anggaran Pendidikan DKI Jakarta 2026 Tembus Rp19 Triliun, Program Sekolah Swasta Gratis Telan Rp282,46 miliar

27 Desember 2025, 20.52 WIB

Gubernur Pramono Anung Siapkan 6 Paket Insentif PBB Jakarta 2026, dari Diskon hingga Gratis - Image
Jabodetabek

Gubernur Pramono Anung Siapkan 6 Paket Insentif PBB Jakarta 2026, dari Diskon hingga Gratis

17 April 2026, 22.35 WIB

Untuk Pemilik Kendaraan Listrik, Pemerintah Mulai Pungut Pajak, Pemda Dipersilakan Beri Instentif - Image
Otomotif

Untuk Pemilik Kendaraan Listrik, Pemerintah Mulai Pungut Pajak, Pemda Dipersilakan Beri Instentif

17 April 2026, 21.16 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

8 Rekomendasi Kuliner Bebek Terenak di Jogja: Sambal Menyala, Porsi Melimpah dan Rasa Istimewa

3

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

4

13 Rekomendasi Mie Ayam Enak di Jogja, Kuliner Kaki Lima yang Rasanya Bak Resto Bintang Lima

5

Jangan Ketinggalan! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia U-17 di Piala AFF U-17 2026

6

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

7

Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Ditangkap Kejagung Terkait Perkara Tambang

8

Tempat Kuliner Bakmi Jawa Terenak di Jogja: Dimasak Pakai Arang, Rasanya Semakin Nendang

9

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

10

Prediksi Skor Bayern Munich vs Real Madrid! Dua Raksasa Berjibaku Demi Tiket Semifinal Liga Champions, Siapa Bakal Melaju?

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore