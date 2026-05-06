Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 7 Mei 2026 | 03.35 WIB

Data Terbaru 2026: Jumlah RW Kumuh di Jakarta Diklaim Pramono Turun Drastis Hingga 52 Persen

Ilustrasi permukiman kumuh yang identik dengan kemiskinan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi permukiman kumuh yang identik dengan kemiskinan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta 2026 menyusut drastis hingga lebih dari separuh dibandingkan kondisi pada tahun 2017 silam.

Penurunan signifikan ini menjadi sinyal positif bagi penataan ruang ibu kota, meski sejumlah wilayah padat penduduk masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah RW kumuh kini tersisa 211 RW. Padahal, pada tahun 2017, angkanya mencapai 445 RW. Artinya, terjadi penurunan sebesar 52,58 persen yang menunjukkan keberhasilan program intervensi pemukiman selama hampir satu dekade.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa data ini akan terus didalami agar program penataan ke depan lebih tepat sasaran.

"Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5).

Fokus Penataan di Jakarta Barat dan Utara

Meskipun angka kumuh berkurang, Pemprov DKI tidak lantas berpuas diri. Wilayah dengan kepadatan penduduk ekstrem seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara tetap menjadi prioritas utama penanganan.

Kawasan Tambora, yang dikenal memiliki kompleksitas permukiman padat, masuk dalam daftar perhatian khusus agar mendapatkan intervensi yang terukur.

"Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri," ujar Pramono, Rabu (6/5).

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Produsen Dukung Keputusan Pemprov DKI Jakarta Lanjutkan Insentif untuk Kendaraan Listrik - Image
Otomotif

Produsen Dukung Keputusan Pemprov DKI Jakarta Lanjutkan Insentif untuk Kendaraan Listrik

Selasa, 5 Mei 2026 | 23.28 WIB

DKI Jakarta Pastikan Kendaraan Listrik Tetap Bebas Pajak dan Ganjil Genap - Image
Jabodetabek

DKI Jakarta Pastikan Kendaraan Listrik Tetap Bebas Pajak dan Ganjil Genap

Selasa, 5 Mei 2026 | 18.08 WIB

Jakarta Dikepung Banjir Senin Malam: 55 RT Terendam, Ketinggian Air Capai 1,2 Meter - Image
Jabodetabek

Jakarta Dikepung Banjir Senin Malam: 55 RT Terendam, Ketinggian Air Capai 1,2 Meter

Selasa, 5 Mei 2026 | 05.54 WIB

Terpopuler

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis - Image
1

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

2

10 Rekomendasi Restoran Paling Populer di Surabaya dengan Menu Lengkap dan Harga Variatif

3

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Mengenal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026: Aturan, Materi, dan Ambang Batas

7

Korban Rudapaksa di Cipondoh Jalani Trauma Healing, DP3AP2KB Kota Tangerang Beri Pendampingan Khusus

8

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

9

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

10

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore