Data Terbaru 2026: Jumlah RW Kumuh di Jakarta Diklaim Pramono Turun Drastis Hingga 52 Persen

Ilustrasi permukiman kumuh yang identik dengan kemiskinan. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah Rukun Warga (RW) kumuh di Jakarta 2026 menyusut drastis hingga lebih dari separuh dibandingkan kondisi pada tahun 2017 silam.
Penurunan signifikan ini menjadi sinyal positif bagi penataan ruang ibu kota, meski sejumlah wilayah padat penduduk masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat jumlah RW kumuh kini tersisa 211 RW. Padahal, pada tahun 2017, angkanya mencapai 445 RW. Artinya, terjadi penurunan sebesar 52,58 persen yang menunjukkan keberhasilan program intervensi pemukiman selama hampir satu dekade.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa data ini akan terus didalami agar program penataan ke depan lebih tepat sasaran.
"Secara garis besar, terjadi penurunan RW kumuh dari 445 pada 2017 menjadi 211 pada tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5).
Fokus Penataan di Jakarta Barat dan Utara
Meskipun angka kumuh berkurang, Pemprov DKI tidak lantas berpuas diri. Wilayah dengan kepadatan penduduk ekstrem seperti Jakarta Barat dan Jakarta Utara tetap menjadi prioritas utama penanganan.
Kawasan Tambora, yang dikenal memiliki kompleksitas permukiman padat, masuk dalam daftar perhatian khusus agar mendapatkan intervensi yang terukur.
"Dengan kondisi lapangan yang semakin kompleks dan jumlah penduduk yang terus bertambah, penurunan lebih dari 52 persen ini patut disyukuri," ujar Pramono, Rabu (6/5).
