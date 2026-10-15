Zakat Produktif untuk Kemandirian Mustahik, Bukan Sekadar Bantuan

Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad. (Istimewa)
JawaPos.com - Zakat bukan sekadar bagian dari rukun Islam yang menyalurkan hak para mustahik yang diambil dari umat muslim yang sudah sampai pada nisabnya.
Dalam praktik dan dampaknya, para mustahik tidak sekadar menerima bantuan atas zakat itu sendiri. Mereka bisa berdaya dan mandiri secara ekonomi.
Harapan itulah yang diharapkan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Abu Rokhmad dalam mengokritkan maksud dari zakat produktif.
“Keberhasilan zakat tidak hanya terletak pada bantuan yang sampai kepada mustahik, tetapi juga pada perubahan yang memungkinkan mereka (mustahik) bangkit, berkembang, dan mandiri,” ujar Abu Rokhmad kepada wartawan pada Kamis (15/10).
Pendapat itu juga dikemukakan Abu Rokhmad dalam acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2026 di Jakarta, Rabu (14/10).
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Untuk itu, Kemenag mendorong penguatan zakat produktif dalam tiga strategi. Yaitu, peningkatan kualitas program pemberdayaan, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta optimalisasi data dan transformasi digital. Ketiga strategi itu diharapkan dapat meningkatkan kemandirian mustahik sekaligus memperkuat dampak zakat terhadap pemberdayaan ekonomi umat.
Mantan dirjen Pendidikan Islam itu menjelaskan, zakat memiliki peran strategis dalam memperkuat solidaritas sosial, mewujudkan keadilan ekonomi, dan memberdayakan umat.
Oleh karena itu, pendayagunaan zakat perlu diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga membantu mustahik mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan.
Bantuan langsung tetap dibutuhkan, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Namun, zakat juga perlu mendorong penerima manfaat meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, dan memperoleh kesempatan ekonomi yang lebih luas.
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