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Shania Vivi Armylia Putri
Rabu, 14 Oktober 2026 | 21.52 WIB

7 Kebiasaan Bagi Anda yang Sulit Beristirahat, Hidup Tidak Harus Selalu Produktif

Ilustrasi beristirahat/Magnific - Image

Ilustrasi beristirahat/Magnific

JawaPos.com-Sebagian orang mungkin bisa lupa bagaimana caranya beristirahat dengan benar.

Budaya hustle culture membentuk kebiasaan untuk selalu menyibukkan diri dengan kegiatan produktif.

Selanjutnya, tidak melakukan aktivitas apapun seringkali dianggap sebagai tanda-tanda kemalasan.

Namun, tahukah anda anggapan tersebut justru dapat menghalangi anda untuk mendapatkan waktu istirahat yang benar-benar dibutuhkan oleh tubuh dan pikiran?

Melansir informasi dari laman aconsciousrethink. Pada (14/10)  berikut cara sederhana bagi anda yang sulit menikmati waktu beristirahat secara berkualitas.

Istirahat sambil membuka sosial media (doom scrolling) dapat membuat otak anda terus dibanjiri dengan informasi. Sementara konten tersebut membuat anda kecanduan untuk mengikutinya. Sebaliknya, anda bisa menggunakan waktu untuk melamun, merefleksikan diri, ataupun mengamati lingkungan sekitar.

Saat anda memiliki jam kerja, penting untuk menetapkan batasan yang jelas antara waktu bekerja dan waktu beristirahat. Pergunakan waktu untuk membantu menjaga jadwal. Jika memungkinkan, anda bisa mengatur jadwal kerja dan menetapkan batasan secara konsisten.

Saat edang berada di luar, luangkan waktu untuk benar-benar menikmati lingkungan yang anda temui. Anda bisa membuka jendela, duduk di dekat pintu, ataupun menghabiskan beberapa menit di teras.

Bagi sebagian orang ubin lantai yang datar dapat memberikan sensasi grounding dan dingin sehingga tubuh dan pikiran terasa dapat mulai kembali. Anda juga bisa melakukan gerakan yoga untuk memberikan sensasi relaksasi pada tubuh dan pikiran.

Saat anda hidup dalam budaya hustle culture, maka kebiasaan tersebut dapat memicu kelelahan fisik dan mental. Cobalah untuk mencoba praktik meditasi untuk membantu melatih fokus pada diri anda.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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