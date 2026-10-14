4 Zodiak Ini Gemar WFC, Suasana Kafe dan Secangkir Kopi Bikin Makin Produktif

Ilustrasi WFC/Magnific
JawaPos.com - Kafe telah menjadi tempat bagi banyak orang untuk mencari inspirasi, hangout, dan mencari suasana baru yang berbeda dari rutinitas sehari-hari.
Namun, belakangan ini tren Work From Cafe (WFC) makin sering dipilih sebagai alternatif bagi mereka yang ingin bekerja di luar kantor.
Suasana kafe yang lebih santai dapat menjadi pilihan banyak orang untuk menghindari lingkungan kerja yang terasa kaku dan monoton.
Menurut sudut pandang astrologi, beberapa zodiak secara alami lebih nyaman berada di tempat yang cozy dengan suasana hidup.
Berdasarkan informasi dari laman timesofindia empat zodiak ini lebih memilih WFC untuk menemukan ritme kerja yang produktif di kafe.
Gemini
Gemini dikenal sebagai pribadi yang suka berada di tengah-tengah banyak orang. Mereka menikmati energi dan lingkungan disekitarnya.
Lingkungan kafe selalu berubah sesuai dengan variasi dan stimulasi otak gemini. Ide terbaik mereka bisa tiba-tiba muncul di tengah suasana yang ramai.
Libra
WFC dengan dekorasi unik dan instagramable dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi gemini. Libra membutuhkan tempat yang terlihat indah, dekorasi menarik, dan musik yang dapat meningkatkan kreativitas serta produktivitas.
Pisces
Pisces lebih memilih WFC daripada di kantor. Mereka memiliki sisi kreatif yang kuat dan sering mencari inspirasi dari lingkungan sekitar. Suara musik, latar di kafe, percakapan, serta secangkir kopi dapat membuat mereka lebih fokus sekaligus terhubung dengan sekitar.
Sagittarius
Sagittarius menyukai kebebasan membutuhkan tempat kerja yang tidak membuat mereka merasa terkekang. Sagittarius dapat merasa lebih bersemangat dan bebas saat WFC.
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