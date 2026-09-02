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Elista Ita Yustika
Kamis, 3 September 2026 | 03.58 WIB

Benarkah Membunuh Cicak Mendapat Pahala? Ini Penjelasan tentang Hadis dan Hikmahnya

Cicak merupakan salah satu hewan yang disebut dalam hadis dan memiliki pembahasan khusus dalam ajaran Islam / Pinterest - Image

Cicak merupakan salah satu hewan yang disebut dalam hadis dan memiliki pembahasan khusus dalam ajaran Islam / Pinterest

JawaPos.com – Cicak dan tokek merupakan hewan yang cukup mudah ditemukan di lingkungan rumah. 

Kemunculannya terkadang dianggap biasa, tetapi tidak sedikit pula orang yang merasa terganggu ketika hewan tersebut berkeliaran di dinding atau langit-langit rumah.

Dalam ajaran Islam, terdapat hadis yang membahas tentang anjuran membunuh cicak atau wazagh

Bahkan, dalam salah satu riwayat disebutkan adanya keutamaan berupa pahala bagi orang yang membunuhnya pada pukulan pertama.

Bagi sebagian orang, ketentuan tersebut mungkin terdengar cukup keras. 

Pertanyaan pun muncul: mengapa membunuh seekor hewan bisa mendapatkan pahala

Bukankah Islam juga mengajarkan kasih sayang terhadap makhluk hidup?

Persoalan tersebut tidak cukup dijawab hanya dengan melihat satu sisi. 

Ada konteks dan hikmah yang perlu dipahami, termasuk bagaimana Islam memandang keberadaan setiap makhluk yang diciptakan Allah SWT.

Dilansir dari Kaffah Channel, Rabu (2/9), berikut penjelasan lengkapnya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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