7 Tanaman Hias yang Ampuh Mengusir Cicak, Apa Saja?

JawaPos.com – Banyak orang terganggu dengan kehadiran cicak di rumah mereka, entah karena rasa takut bawaan terhadap reptil, masalah kebersihan, atau lainnya.
Namun, untuk mengusir hewan merayap ini secara alami, Anda bisa memilih tanaman hias yang memiliki aroma kuat.
Melansir English jagran, berikut tujuh tanaman hias yang ampuh mengusir cicak dari rumah.
Ini adalah cara alami dan ramah lingkungan yang tidak hanya akan menjaga rumah Anda aman, tetapi juga menambahkan estetika hijau dan segar.
1. Peppermint
Peppermint adalah spesies hibrida dari tanaman mint. Tanaman ini merupakan salah satu penolak alami bagi cicak.
Daunnya yang mengandung metanol juga bermanfaat dan digunakan dalam berbagai masakan di seluruh dunia.
Peppermint diketahui dapat membantu mengatasi masalah pencernaan, meredakan ketegangan, dan mendukung kesehatan pernapasan.
Peppermint segar memiliki aroma yang lebih harum dibandingkan tanaman lain.
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