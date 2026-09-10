Tak Mudah Terpuruk, 4 Zodiak Ini Selalu Menemukan Sisi Positif dari Masalah

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Ada kalanya seseorang harus menghadapi kegagalan, konflik, kehilangan, atau berbagai situasi yang membuat keadaan terasa berat.

Namun, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi masalah. Sebagian mungkin membutuhkan waktu lama untuk bangkit, sementara yang lain mampu melihat pengalaman tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri.

Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak tertentu. Beberapa zodiak dipercaya mempunyai kecenderungan untuk mencari sisi positif dari pengalaman kurang menyenangkan dan menjadikannya bekal menghadapi tantangan berikutnya.

Dilansir dari Parent From Heart, terdapat empat zodiak yang disebut mampu mengambil pelajaran dari situasi buruk. Berikut daftarnya:

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang tenang, realistis, dan memiliki pendirian kuat. Ketika menghadapi persoalan, mereka cenderung tidak terburu-buru mengambil keputusan berdasarkan emosi.

Alih-alih larut dalam kepanikan, Capricorn dipercaya akan berusaha memahami akar masalah dan mencari jalan keluar yang paling masuk akal.

Pengalaman sulit juga dapat dijadikan bahan evaluasi. Mereka berusaha memahami kesalahan yang terjadi agar kejadian serupa tidak terulang di kemudian hari.

Bagi Capricorn, kegagalan bukan selalu akhir dari perjalanan. Situasi tersebut justru dapat menjadi pengalaman yang membantu mereka menyusun strategi baru untuk mencapai tujuan.