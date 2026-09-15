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Rabbany Wanadriani
Selasa, 15 September 2026 | 21.29 WIB

Tak Mudah Terpuruk, 4 Zodiak Ini Selalu Bisa Memetik Hikmah dari Masalah

ilustrasi orang yang sendirian di rumah. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sendirian di rumah. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Kehidupan tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada kalanya seseorang harus berhadapan dengan kegagalan, konflik, kehilangan, maupun berbagai situasi yang datang tanpa diduga.

Namun, setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi persoalan. Sebagian mungkin membutuhkan waktu cukup lama untuk bangkit, sementara lainnya mampu melihat pengalaman buruk sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Cara seseorang merespons masalah dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk karakter, pengalaman, dan lingkungan. Dalam astrologi, karakter tersebut kerap dikaitkan dengan zodiak yang dimiliki seseorang.

Dilansir dari Parent From Heart, terdapat empat zodiak yang disebut memiliki kecenderungan untuk mencari sisi positif dan mengambil pelajaran dari situasi yang tidak menyenangkan.

Apakah zodiak Anda termasuk di dalamnya?

1. Capricorn

Capricorn dikenal sebagai pribadi yang realistis, disiplin, dan cukup tenang ketika menghadapi persoalan.

Ketika masalah datang, mereka cenderung tidak langsung terbawa kepanikan. Sebaliknya, Capricorn berusaha memahami situasi terlebih dahulu sebelum menentukan langkah yang harus diambil.

Bagi mereka, pengalaman buruk dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki diri. Kesalahan yang pernah terjadi justru dijadikan pelajaran agar tidak terulang pada masa mendatang.

Karakter tersebut membuat Capricorn sering melihat tantangan sebagai bagian dari proses menuju pencapaian yang lebih besar.

2. Pisces

Pisces dikenal memiliki sisi emosional dan imajinatif yang kuat. Mereka cenderung melihat sebuah kejadian dari sudut pandang yang lebih luas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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