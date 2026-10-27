Iran: Selat Hormuz dan Sekitarnya di Bawah Kendali Kami

Ilustrasi kapal tanker di perairan Selat Hormuz. (AP Photo/Kamran Jebreili)

JawaPos.com - Iran menegaskan bahwa Selat Hormuz, Teluk Persia, dan Teluk Oman sepenuhnya berada di bawah kendali angkatan bersenjata mereka. Ihwal hal ini ditegaskan Kepala Staf Umum Angkatan Bersenjata Iran Ali Abdollahi,dikutip lembaga penyiaran pemerintah Iran, IRIB.

"Seluruh wilayah Teluk Persia dan pulau-pulau di dalamnya, Teluk Oman beserta garis pantainya, serta bagian timur dan barat Selat Hormuz, berada di bawah kendali angkatan bersenjata Republik Islam Iran," kata Abdollahi dilansir dari Antara, Selasa (27/10).

Atas kendali itu, Selama Selat Hormuz tetap ditutup, maka tidak ada kapal yang akan diizinkan melintasi jalur perairan strategis ini di luar kerangka perintah Iran.

Nantinya, jika ada kapal yang mencoba berlayar di luar jalur yang ditetapkan Iran akan menghadapi risiko dan mengalami kerusakan serius.

Untuk diketahui, pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas oleh Iran.

Pada pertengahan Juni, Iran dan AS menandatangani nota kesepahaman untuk menghentikan permusuhan. Namun, kedua pihak kembali saling melancarkan serangan tidak lama setelahnya.

Hingga kini, konflik antara Iran dan AS masih belum terselesaikan.