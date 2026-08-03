Iran Anggap Semua Ancaman AS dan Israel Sebagai Ancaman Nyata dan Harus Ditanggapi Serius 

Bendera Amerika Serikat dan Iran.(The Sunday Guardian).
JawaPos.com - Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel kembali meningkat. Pemerintah Iran menegaskan bahwa setiap ancaman yang datang dari pihak yang dianggap sebagai musuh akan diperlakukan sebagai ancaman nyata, meski disampaikan dalam bentuk operasi psikologis maupun perang kognitif.
Pernyataan itu disampaikan Menteri Pertahanan sementara Iran, Brigadir Jenderal Majid Ebn-e-Reza, di tengah memanasnya situasi setelah Presiden AS Donald Trump membatalkan rencana serangan terhadap infrastruktur energi Iran.
Keputusan tersebut diambil setelah Teheran memperingatkan akan memberikan balasan keras jika terjadi agresi baru dari AS atau Israel.
Melalui unggahan di akun media sosialnya pada Minggu, Ebn-e-Reza menegaskan bahwa militer Iran tidak akan mengabaikan ancaman dalam bentuk apa pun.
"Pernyataan musuh baru-baru ini, meskipun disampaikan dalam kerangka operasi psikologis dan perang kognitif, tetap kami pandang sebagai ancaman yang nyata dan kredibel," tulisnya.
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Menurut dia, sikap tersebut menjadi bagian dari strategi pertahanan Iran dalam menghadapi situasi keamanan yang semakin dinamis.
"Kami menjadikan setiap ancaman sebagai dasar untuk meningkatkan kesiapsiagaan, memperkuat pencegahan, dan mengembangkan kemampuan kami," ujarnya.
Pernyataan Ebn-e-Reza muncul tidak lama setelah Presiden Donald Trump memutuskan membatalkan rencana serangan terhadap fasilitas energi Iran.
Keputusan itu diambil setelah para pejabat Iran menyampaikan peringatan bahwa setiap aksi militer baru dari Amerika Serikat maupun Israel akan memicu respons militer yang tegas dari Teheran.
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