Iran: AS Manfaatkan Isu Nuklir untuk Hancurkan Negaranya

JawaPos.com - Iran menuding Amerika Serikat memanfaatkan program nuklir sebagai dalih untuk menimbulkan kehancuran, di negara tersebut. Ihwal hal ini dikatakan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Iran Esmaeil Baghaei.

Menurut dia, serangan dan ancaman yang berulang kali dilakukan AS terhadap fasilitas nuklir Iran mencerminkan sikap permusuhan terhadap kemajuan ilmiah dan teknologi negara tersebut.

Baghaei mengatakan serangan dan ancaman AS terhadap fasilitas nuklir Iran tersebut melanggar Piagam PBB, hukum internasional, serta resolusi-resolusi terkait dari Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), sekaligus Konferensi Umum dan Dewan Keamanan PBB.

"Serangan-serangan itu menunjukkan permusuhan yang mendalam dari AS terhadap kemajuan ilmiah dan perkembangan teknologi Iran," kata Baghaei di platform media sosial X, dilansir dari Antara, Kamis (23/7).

Baghaei mengatakan kegiatan nuklir Iran telah dilaporkan sepenuhnya kepada IAEA sesuai dengan kewajiban jaminan dan keamanan nuklir yang berlaku.

Dia pun menepis klaim AS soal keberadaan kompleks nuklir rahasia di Kolang Kouh, yang juga dikenal sebagai Pickaxe Mountain, sebagai dalih yang direkayasa untuk agresi, penghancuran, dan sabotase.

Presiden AS Donald Trump mengatakan, Selasa (21/7), bahwa AS akan segera menyerang kawasan Pickaxe Mountain di dekat fasilitas pengayaan uranium Natanz di Iran tengah.

"Rakyat Iran berdiri teguh dan bersatu, siap menghadapi dengan segenap kekuatan setiap tindakan permusuhan AS atau pelanggaran terhadap kedaulatan dan keamanan nasional negara mereka," tegas Baqaei.

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