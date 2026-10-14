Trump-Netanyahu Akan Serang Lagi Iran Sebelum Pemilu di Kedua Negara

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump. (Sebastian Scheiner/AP)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sedang membahas peluncuran operasi besar-besaran baru terhadap Iran menjelang pemilihan umum di kedua negara tersebut.

Menurut laporan situs berita Axios, Selasa (13/10), mengutip dua pejabat AS dan sumber lain yang mengetahui masalah itu, pembahasan tersebut berlangsung sebelum Trump secara terbuka menyatakan tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu sela Kongres AS pada November nanti.​​​​​​​

Salah seorang sumber dalam laporan itu mengatakan Netanyahu menyampaikan informasi intelijen Israel yang menyatakan Iran sedang berupaya membangun kembali program nuklir, termasuk kemungkinan mengoperasikan fasilitas Pickaxe Mountain untuk pengayaan uranium.

Sementara itu, seorang pejabat di Gedung Putih membantah laporan tersebut dengan menyebut bahwa "tidak benar" kedua pemimpin tersebut membahas dimulainya kembali perang.

Pejabat tersebut menyatakan Trump telah menepis kemungkinan serangan sebelum pemilu sela AS bulan depan.

Angkatan bersenjata kedua negara tetap dalam status siaga dan sedang menyelesaikan persiapan jika Trump mengubah kebijakannya, kata para sumber.

Seorang pejabat lain AS menggambarkan sikap Trump sebagai sikap yang tidak tegas, dengan mengatakan Trump meminta Netanyahu untuk bersiap tanpa memberikan komitmen apa pun.