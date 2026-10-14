Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Rabu, 14 Oktober 2026 | 18.30 WIB

Trump-Netanyahu Akan Serang Lagi Iran Sebelum Pemilu di Kedua Negara

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS Donald Trump. (Sebastian Scheiner/AP)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan sedang membahas peluncuran operasi besar-besaran baru terhadap Iran menjelang pemilihan umum di kedua negara tersebut.

Menurut laporan situs berita Axios, Selasa (13/10), mengutip dua pejabat AS dan sumber lain yang mengetahui masalah itu, pembahasan tersebut berlangsung sebelum Trump secara terbuka menyatakan tidak akan menyerang Iran sebelum pemilu sela Kongres AS pada November nanti.​​​​​​​

Salah seorang sumber dalam laporan itu mengatakan Netanyahu menyampaikan informasi intelijen Israel yang menyatakan Iran sedang berupaya membangun kembali program nuklir, termasuk kemungkinan mengoperasikan fasilitas Pickaxe Mountain untuk pengayaan uranium.

Sementara itu, seorang pejabat di Gedung Putih membantah laporan tersebut dengan menyebut bahwa "tidak benar" kedua pemimpin tersebut membahas dimulainya kembali perang.

Pejabat tersebut menyatakan Trump telah menepis kemungkinan serangan sebelum pemilu sela AS bulan depan.

Angkatan bersenjata kedua negara tetap dalam status siaga dan sedang menyelesaikan persiapan jika Trump mengubah kebijakannya, kata para sumber.

Seorang pejabat lain AS menggambarkan sikap Trump sebagai sikap yang tidak tegas, dengan mengatakan Trump meminta Netanyahu untuk bersiap tanpa memberikan komitmen apa pun.

Menurut laporan tersebut, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth dan pimpinan Komando Pusat AS (CENTCOM) memberikan dukungan paling kuat untuk dilakukan serangan baru ke Iran.

Editor: Kuswandi
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Iran Anggap Semua Ancaman AS dan Israel Sebagai Ancaman Nyata dan Harus Ditanggapi Serius  - Image
Internasional

Iran Anggap Semua Ancaman AS dan Israel Sebagai Ancaman Nyata dan Harus Ditanggapi Serius 

Senin, 3 Agustus 2026 | 18.06 WIB

Iran: AS Manfaatkan Isu Nuklir untuk Hancurkan Negaranya - Image
Internasional

Iran: AS Manfaatkan Isu Nuklir untuk Hancurkan Negaranya

Kamis, 23 Juli 2026 | 21.03 WIB

Houthi Serang Arab Saudi Lagi, Gencatan Senjata 4 Tahun di Ambang Runtuh usai Bandara Sanaa Dibombardir - Image
Internasional

Houthi Serang Arab Saudi Lagi, Gencatan Senjata 4 Tahun di Ambang Runtuh usai Bandara Sanaa Dibombardir

Selasa, 14 Juli 2026 | 17.57 WIB

Terpopuler

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang - Image
1

Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang

2

Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!

3

Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah

4

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan

5

Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!

6

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah

7

Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan

8

Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang

9

TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian

10

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore