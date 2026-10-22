Paus Leo Kembali Sapa Umat Usai Operasi Kanker Paru

JawaPos.com - Paus Leo XIV kembali menyapa umat Katolik di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, pada Rabu (21/10) waktu setempat, delapan hari setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dalam audiensi umum pertamanya sejak operasi, pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun itu tampak melambaikan tangan, tersenyum, dan memberkati bayi dari atas mobil kepausan yang terbuka.

Kemunculan tersebut menjadi tanda bahwa Paus Leo mulai kembali menjalankan tugasnya secara bertahap setelah menjalani operasi pengangkatan lobus bawah paru-paru kanannya pada 13 Oktober 2026. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai jadwal kegiatan kepausan berikutnya, termasuk rencana perjalanan ke Amerika Selatan pada November mendatang.

Di hadapan ribuan umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus, Paus Leo menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama dirinya menjalani perawatan.

"Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah terima kasih atas dukungan dan doa," kata Paus Leo dalam sambutan pembuka audiensi sebagaimana dikutip dari Reuters.

Ia tidak secara khusus membahas kondisi kesehatannya dalam kesempatan tersebut. Namun, ia menyampaikan rasa syukur atas kebaikan Tuhan.

"Syukur kepada Tuhan atas kemurahan hati-Nya," ujar Paus Leo, disambut sorak-sorai umat yang hadir.

"Mari kita memperbarui kepercayaan kita pada kebaikan dan belas kasih Tuhan."

Paus Leo Mulai Kembali Jalankan Tugas Kepausan

Audiensi umum pada Rabu menjadi kegiatan publik pertama Paus Leo sejak 7 Oktober. Acara berlangsung sekitar 50 menit dengan format yang relatif sama seperti audiensi sebelumnya.