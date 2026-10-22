Paus Leo Kembali Sapa Umat Usai Operasi Kanker Paru

Paus Leo memimpin doa Angelus dari jendela Istana Apostolik di Vatikan, pada 18 Oktober 2026. (Yara Nardi/Reuters).
JawaPos.com - Paus Leo XIV kembali menyapa umat Katolik di Lapangan Santo Petrus, Vatikan, pada Rabu (21/10) waktu setempat, delapan hari setelah menjalani operasi kanker paru-paru. Dalam audiensi umum pertamanya sejak operasi, pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun itu tampak melambaikan tangan, tersenyum, dan memberkati bayi dari atas mobil kepausan yang terbuka.
Kemunculan tersebut menjadi tanda bahwa Paus Leo mulai kembali menjalankan tugasnya secara bertahap setelah menjalani operasi pengangkatan lobus bawah paru-paru kanannya pada 13 Oktober 2026. Meski demikian, belum ada kepastian mengenai jadwal kegiatan kepausan berikutnya, termasuk rencana perjalanan ke Amerika Selatan pada November mendatang.
Di hadapan ribuan umat yang berkumpul di Lapangan Santo Petrus, Paus Leo menyampaikan terima kasih atas dukungan dan doa yang diberikan selama dirinya menjalani perawatan.
"Hal pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian adalah terima kasih atas dukungan dan doa," kata Paus Leo dalam sambutan pembuka audiensi sebagaimana dikutip dari Reuters.
Ia tidak secara khusus membahas kondisi kesehatannya dalam kesempatan tersebut. Namun, ia menyampaikan rasa syukur atas kebaikan Tuhan.
"Syukur kepada Tuhan atas kemurahan hati-Nya," ujar Paus Leo, disambut sorak-sorai umat yang hadir.
"Mari kita memperbarui kepercayaan kita pada kebaikan dan belas kasih Tuhan."
Paus Leo Mulai Kembali Jalankan Tugas Kepausan
Audiensi umum pada Rabu menjadi kegiatan publik pertama Paus Leo sejak 7 Oktober. Acara berlangsung sekitar 50 menit dengan format yang relatif sama seperti audiensi sebelumnya.
Sejak beberapa jam sebelum acara dimulai pada pukul 09.45 waktu setempat, umat telah berdatangan ke Lapangan Santo Petrus. Mereka tetap bertahan di tengah cuaca mendung dan gerimis sambil menunggu kemunculan Paus Leo.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
KPK Dalami Dugaan Korupsi di Sultra dengan Nilai Kerugian Ditaksir Rp 328 Miliar
Prediksi Skor Roma vs Slovan Bratislava di Liga Champions: I Giallorossi Tak Mau Malu Lagi!
4 Keunggulan Introvert yang Kini Justru Diinginkan oleh Banyak Orang Pada Era Modern
Prediksi Susunan Pemain Sabah FK vs Borussia Dortmund: Daniel Svensson Siap Duel
Prediksi Skor Bhayangkara FC Vs PSIM Jogja di Super League: Misi Berat Laskar Mataram Curi Poin
Prediksi Fenerbahce vs Slavia Praha di Liga Champions: Tuan Rumah Bidik Kemenangan Perdana
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng FC vs Java United FC: Tim Tamu Siap Curi Poin
Prediksi Skor Isenmulang FC vs Java United: Laskar Kepodang Emas On Fire
Prediksi Skor Vasco da Gama vs Boca Juniors: Duel Ketat demi Tiket Final Copa Sudamericana
Bukan Sekadar Aransemen Ulang, Freya Sebut REVOICE Buka Sisi Lain JKT48
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022