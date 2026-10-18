Pulih Lebih Cepat, Paus Leo XIV Tinggalkan Rumah Sakit Usai Operasi Tumor Kanker Paru-Paru

JawaPos.com - Paus Leo XIV diperbolehkan meninggalkan Rumah Sakit Gemelli di Roma, Italia, pada Sabtu (17/10) waktu setempat setelah menjalani operasi pengangkatan tumor kanker paru-paru. Dokter menyatakan pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun itu cukup sehat untuk melanjutkan pemulihan di luar rumah sakit. Meski hasil pemeriksaan lanjutan masih diperlukan untuk menentukan apakah kanker telah menyebar dan membutuhkan pengobatan tambahan.

Leo meninggalkan rumah sakit pada Sabtu sore tanpa bantuan orang lain. Kehadirannya disambut sorak-sorai para simpatisan yang telah menunggu di lokasi.

Dalam pernyataan yang dipublikasikan Vatikan, tim dokter yang menangani Leo yaitu Luigi Carbone dan Stefano Margaritora, menyebut kondisi sang imam tertinggi umat Katolik dunia itu memenuhi syarat untuk menjalani pemulihan di luar rumah sakit.

“Dengan mempertimbangkan hasil tes darah, rontgen dada yang dilakukan pagi ini, serta evaluasi kondisi klinis, Bapa Suci dinyatakan layak untuk dipulangkan,” demikian pernyataan tim dokter tersebut. Paus Leo XIV dirawat sejak Selasa setelah menjalani operasi pengangkatan sebagian paru-paru kanannya untuk mengeluarkan tumor. Pada Rabu, dokter menyatakan proses pemulihannya berjalan normal.

Leo didiagnosis mengidap adenokarsinoma, salah satu jenis kanker paru-paru yang paling umum. Meski telah menjalani operasi, hasil pemeriksaan jaringan dan tes lanjutan masih ditunggu untuk memastikan apakah sel kanker telah menyebar ke bagian tubuh lain.

Hasil tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah Leo membutuhkan perawatan tambahan.

Paus Leo XIV Diperkirakan Pulih dalam 10 Hari

Kepulangan Paus Leo XIV ini lebih cepat dari perkiraan awal Vatikan yang menyebut masa rawat inapnya kemungkinan berlangsung selama satu pekan. Dokter bedah yang menangani sang paus juga memberikan gambaran positif mengenai pemulihan dan rencana perjalanan luar negerinya.