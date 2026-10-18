Pulih Lebih Cepat, Paus Leo XIV Tinggalkan Rumah Sakit Usai Operasi Tumor Kanker Paru-Paru

Paus Leo XIV merayakan Misa di Poliklinik Agostino Gemelli di Roma. (Dok AP).
JawaPos.com - Paus Leo XIV diperbolehkan meninggalkan Rumah Sakit Gemelli di Roma, Italia, pada Sabtu (17/10) waktu setempat setelah menjalani operasi pengangkatan tumor kanker paru-paru. Dokter menyatakan pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun itu cukup sehat untuk melanjutkan pemulihan di luar rumah sakit. Meski hasil pemeriksaan lanjutan masih diperlukan untuk menentukan apakah kanker telah menyebar dan membutuhkan pengobatan tambahan.
Leo meninggalkan rumah sakit pada Sabtu sore tanpa bantuan orang lain. Kehadirannya disambut sorak-sorai para simpatisan yang telah menunggu di lokasi.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan Vatikan, tim dokter yang menangani Leo yaitu Luigi Carbone dan Stefano Margaritora, menyebut kondisi sang imam tertinggi umat Katolik dunia itu memenuhi syarat untuk menjalani pemulihan di luar rumah sakit.
“Dengan mempertimbangkan hasil tes darah, rontgen dada yang dilakukan pagi ini, serta evaluasi kondisi klinis, Bapa Suci dinyatakan layak untuk dipulangkan,” demikian pernyataan tim dokter tersebut. Paus Leo XIV dirawat sejak Selasa setelah menjalani operasi pengangkatan sebagian paru-paru kanannya untuk mengeluarkan tumor. Pada Rabu, dokter menyatakan proses pemulihannya berjalan normal.
Leo didiagnosis mengidap adenokarsinoma, salah satu jenis kanker paru-paru yang paling umum. Meski telah menjalani operasi, hasil pemeriksaan jaringan dan tes lanjutan masih ditunggu untuk memastikan apakah sel kanker telah menyebar ke bagian tubuh lain.
Hasil tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah Leo membutuhkan perawatan tambahan.
Paus Leo XIV Diperkirakan Pulih dalam 10 Hari
Kepulangan Paus Leo XIV ini lebih cepat dari perkiraan awal Vatikan yang menyebut masa rawat inapnya kemungkinan berlangsung selama satu pekan. Dokter bedah yang menangani sang paus juga memberikan gambaran positif mengenai pemulihan dan rencana perjalanan luar negerinya.
Stefano Margaritora mengatakan tidak ada alasan klinis yang menghalangi Leo untuk melakukan perjalanan ke Amerika Latin sesuai jadwal pada 6–17 November.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022