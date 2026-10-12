Paus Leo XIV Akan Jalani Operasi Paru-paru, Dirawat di Rumah Sakit Sekitar Sepekan

JawaPos.com – Pemimpin umat Katolik sedunia Paus Leo XIV dijadwalkan menjalani operasi untuk menangani nodul atau benjolan kecil di paru-parunya pada awal pekan ini. Tim dokter menemukan nodul tersebut dalam pemeriksaan kesehatan dan menilai tindakan medis perlu dilakukan.

Vatikan memperkirakan Paus Leo XIV yang berusia 71 tahun itu akan menjalani perawatan di rumah sakit selama sekitar satu pekan setelah operasi. Paus Leo XIV mengumumkan kondisi kesehatannya tersebut pada Minggu (11/10) lalu. Saat menyapa umat dari jendela Istana Apostolik Vatikan yang menghadap Lapangan Santo Petrus, ia menjelaskan bahwa nodul ditemukan ketika menjalani pemeriksaan kesehatan.

“Baru-baru ini, dalam beberapa pemeriksaan kesehatan, dokter menemukan nodul yang terlokalisasi dengan jelas di paru-paru saya,” kata Paus Leo XIV. Ia menambahkan nodul itu ditemukan pada tahap yang sangat awal dan berada di lokasi yang jelas. Karena itu, tim dokter menilai intervensi medis perlu dilakukan.

Kantor Pers Vatikan kemudian mengonfirmasi bahwa operasi dijadwalkan berlangsung pada awal pekan ini. Setelah tindakan medis, Paus Leo XIV diperkirakan menjalani rawat inap selama sekitar tujuh hari.

Operasi Dijadwalkan di Rumah Sakit Gemelli, Roma

Paus Leo XIV akan menjalani operasi di Rumah Sakit Gemelli, Roma, Italia. Rumah sakit tersebut merupakan fasilitas medis yang kerap digunakan untuk menangani para paus, termasuk pendahulunya, Paus Fransiskus, yang meninggal dunia pada 2025 dalam usia 88 tahun.

Meski nodul paru-paru menjadi alasan dilakukannya tindakan medis, informasi yang disampaikan Vatikan belum menjelaskan secara terperinci jenis nodul tersebut maupun diagnosis spesifik yang mendasarinya.

Pernyataan bahwa nodul ditemukan pada tahap awal juga belum cukup untuk menyimpulkan sifat atau tingkat keparahan kondisi tersebut. Informasi lebih lanjut mengenai hasil pemeriksaan dan tindakan operasi masih diperlukan untuk mengetahui perkembangan kesehatan Paus Leo XIV.